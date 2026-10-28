Fakta Sopir BYD Lindas Ojol di Jaksel: Pelaku Ojol Juga hingga Pulas Tertidur saat Berkendara 

Mobil listrik yang diduga BYD Atto 1 diduga menabrak driver ojol di depan Hotel Amaris, Blok M, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/10) sore. (Instagram: @warungjurnalis)

JawaPos.com - Beberapa fakta terungkap dalam kasus kecelakaan antara mobil listrik BYD Atto 1 yang melindas ojek online (ojol) di Blok M, Jakarta Selatan. Hasil penyelidikan kepolisian menemukan fakta seperti pelaku ternyata tertidur pulas saat berkendara hingga memiliki profesi sebagai ojol seperti korban.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Adiel Aristo membenarkan pelaku adalah sesama ojek online. Hanya saja dinaungi oleh perusahaan yang berbeda.

"Iya, itu driver Gojek memang. Sama-sama sopir, yang satu Gojek, tetapi yang bapaknya (korban) ojolnya itu Grab. Sama-sama driver online,” kata Adiel.

Menurutnya, pelaku dipastikan lalai saat berkendara. Pasalnya, tertidur sehingga tidak menyadari telah terjadi kecelakaan.

“Bukan kelelahan lagi, ketiduran dia malah, saking lelahnya," imbuhnya.

Dia menuturkan, pelaku diduga kelelahan karena bekerja tanpa henti. Dia berkendara dari Bogor untuk mengejar setoran.

"Dia merem tidur, tahu-tahu sadar-sadar sudah nabrak-nabrak," jelasnya.

BYD Lindas Ojol