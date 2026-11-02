Konser Andrea Bocelli Ditolak MUI, Pramono Anung Buka Suara Soal Izin

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat dijumpai usai meninjau normalisasi Kali Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2026). (ANTARA/Lifia Mawaddah Putri)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya memberikan tanggapan terkait polemik penyelenggaraan konser penyanyi opera asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia.
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bakal mematuhi seluruh keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pernyataan ini merespons munculnya gelombang penolakan terhadap rencana penampian musisi legendaris tersebut, salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pramono menegaskan, sejak awal dirinya menahan diri untuk tidak menebar spekulasi di ruang publik mengenai agenda pertunjukan tersebut.
Namun, seiring dengan mencuatnya sorotan masyarakat, ia memastikan langkah pemerintah daerah akan selalu selaras dengan otoritas pusat.
"Saya sendiri terus terang kalau Saudara-saudara perhatikan, saya hampir enggak pernah memberikan statement tentang konser ini, sama sekali enggak pernah. Dan ketika sudah mulai muncul di ruang publik, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (2/11).
Pramono juga menyampaikan bahwa pihak promotor penyelenggara telah melengkapi rangkaian perizinan resmi dari berbagai instansi terkait di tingkat pusat.
Izin tersebut telah dikantongi dari Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, Kementerian Kebudayaan, Direktorat Jenderal Imigrasi, hingga pengelola lokasi acara (venue).
"Promotor telah mengantongi izin dan izinnya dari kementerian, dari Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, kemudian Kebudayaan, Imigrasi, dan pengelola venue," katanya.
Mencuatnya Penolakan dan Sikap Promotor
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