Konser Andrea Bocelli Tetap Jalan, FPI Ungkap Tiga Tuntutannya Ditolak Promotor

Aksi unjuk rasa yang digelar Front Persaudaraan Islam (FPI) di depan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (3/11) malam berakhir ricuh. (istimewa)
JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang digelar Front Persaudaraan Islam (FPI) di depan JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (3/11) malam berakhir ricuh.
Pihak penyelenggara dipastikan tetap melanjutkan gelaran konser musisi legendaris Andrea Bocelli usai dialog antara perwakilan massa dan promotor tidak membuahkan kesepakatan.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Ketua FPI, Habib Muhammad bin Husein Alatas, di hadapan massa aksi setelah tiga perwakilan mereka melakukan pertemuan mendalam dengan pihak penyelenggara.
"Hasil negosiasi dari perwakilan kami menyatakan bahwa konser Andrea Bocelli tetap berlangsung," ujar Habib Muhammad di lokasi aksi, Selasa (3/11) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Habib Muhammad mengungkapkan bahwa tiga poin penawaran yang diajukan pihak FPI seluruhnya ditolak oleh penyelenggara.
Tuntutan pertama adalah meminta Andrea Bocelli menyampaikan pernyataan dukungan untuk Palestina secara terbuka di atas panggung.
Poin kedua, FPI menuntut agar ada pengibaran bendera Palestina sepanjang jalannya pertunjukan.
"Itu gampang apa susah? Tapi apa jawabnya, mereka tetap tolak," kata Habib Muhammad di depan massa aksi.
Sementara pada poin ketiga, FPI meminta 20 persen keuntungan konser disumbangkan untuk Palestina.
Angka ini merujuk pada estimasi Kementerian Pariwisata terkait perputaran ekonomi konser yang diperkirakan mencapai Rp 792 miliar.
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