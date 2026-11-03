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Penulis: Ryandi Zahdomo
Selasa, 3 November 2026 | 22.20 WIB

2.411 Personel TNI-Polri Amankan Aksi Demonstrasi Penolakan Konser Andrea Bocelli di Jakarta

Ilustrasi. Petugas gabungan lakukan apel pengamanan demo. (Didik Suhartono/Antara) - Image

Ilustrasi. Petugas gabungan lakukan apel pengamanan demo. (Didik Suhartono/Antara)

JawaPos.com - Sebanyak 2.411 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Langkah pengamanan ini diambil menyusul gelombang penolakan dari massa organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dan elemen masyarakat lainnya yang menilai gelaran musik tersebut tidak berpihak pada isu kemanusiaan di Palestina.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Akhmadi mengonfirmasi kesiapsiagaan jajaran petugas dalam mengawal aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung sejak sore hari tersebut.

"Benar, informasinya demikian akan ada giat unjuk rasa. Pengamanan gabungan TNI, Polri, dan Pemda 2.411 personel yang diturunkan," ujar Kompol Akhmadi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (3/11).

Meski estimasi jumlah massa belum dapat dipastikan secara terperinci, aparat Kepolisian telah mengantisipasi berbagai skenario pengamanan di sekitar lokasi pertunjukan.

Pihak kepolisian mengimbau para peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, pengendara dan masyarakat umum yang berencana melintasi kawasan JIExpo Kemayoran disarankan untuk mencari rute alternatif guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas.

Alasan Penolakan dan Gelombang Aksi

Sejumlah tokoh turut mengawal aksi tersebut, antara lain Pembina Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) Bachtiar Nasir, M. Husein Gaza, dan Kang Handy Bonny. Penolakan dipicu oleh tuduhan bahwa Andrea Bocelli memberikan dukungan terhadap aksi militer Israel di Gaza.

Bachtiar Nasir menilai bahwa narasi konser kemanusiaan yang diusung pihak penyelenggara tidak sepadan dengan kondisi penderitaan rakyat Palestina.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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