Ricuh di JIExpo: Massa Aksi FPI Terobos Barikade Konser Andrea Bocelli

Aksi FPI menolak konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran berakhir ricuh, Selasa (3/11). (Istimewa)
JawaPos.com - Aksi unjuk rasa penolakan konser musisi Italia, Andrea Bocelli, yang digelar Front Persaudaraan Islam (FPI) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, berakhir ricuh pada Selasa (3/11) malam.
Kericuhan pecah sekira pukul 19.30 WIB ketika massa mencoba menerobos barikade pengamanan kepolisian demi menghentikan gelaran acara.
Ketegangan meningkat karena massa menyuarakan kemarahan atas keputusan pihak penyelenggara yang tetap melangsungkan pertunjukan musik tersebut sesuai jadwal.
Dalam aksi tersebut, sejumlah pengunjuk rasa membakar pembatas jalan (MCB) plastik dan melemparkannya ke arah petugas.
Lemparan botol hingga petasan juga diarahkan ke barisan barikade polisi yang bersiaga di lokasi.
"Harus dibatalkan konser pendukung zionis," teriak sejumlah massa aksi saat terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian.
Massa aksi FPI telah berkumpul di kawasan JIExpo Kemayoran sejak Selasa sore.
Sebelum insiden demonstrasi memanas, massa sempat menggelar Salat Magrib dan Isya berjamaah, diikuti pembacaan surat Yasin serta doa bersama di lokasi.
Aksi ibadah tersebut dilakukan sembari menunggu hasil negosiasi perwakilan massa dengan pihak promotor.
Sebanyak tiga orang perwakilan FPI diperbolehkan masuk ke area dalam untuk menyampaikan aspirasi serta tuntutan penolakan.
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