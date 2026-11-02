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Penulis: Ryandi Zahdomo
Senin, 2 November 2026 | 18.47 WIB

Pemotor Tewas Tertabrak Avanza di Kembangan, Korban Sempat Terseret Beberapa Meter

Petugas kepolisian melakukan olah TKP di lokasi tabrakan maut di Jalan Kembang Elok 6 Puri, Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (2/11) pagi. (Istimewa) - Image

Petugas kepolisian melakukan olah TKP di lokasi tabrakan maut di Jalan Kembang Elok 6 Puri, Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (2/11) pagi. (Istimewa)

JawaPos.com - Seorang pengendara motor berinisial HS, 63, tewas seketika usai ditabrak mobil Avanza di Jalan Kembang Elok 6 Puri, Kembangan, Jakarta Barat, pada Senin (2/11) pagi.

Korban dilaporkan sempat terseret beberapa meter sebelum kendaraan berhasil dihentikan.

Panit Laka Lantas Jakarta Barat Ipda Deddy Mohammadi menuturkan, peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 06.20 WIB. 

Insiden bermula ketika mobil Avanza dengan nomor polisi B 1920 BRB yang dikemudikan oleh seorang wanita berinisial LL, 64, melaju dari arah kompleks perumahan menuju Jalan Raya Puri Indah.

Setibanya di dekat Gereja Kristus Yesus Puri Indah, mobil tersebut menabrak sepeda motor Yamaha berpelat nomor B 6404 SEH yang dikendarai oleh HS. Korban melaju searah di jalur yang sama.

"Mengalami luka pada bagian kepala robek meninggal dunia di TKP, selanjutnya jenazah dievakuasi ke RSUD Tangerang," ujar Deddy saat dikonfirmasi, Senin (2/11).

Kesaksian Warga dan Kondisi Sopir

Sementara itu, Asep, seorang sekuriti di sekitar lokasi, mengungkapkan bahwa pengemudi mobil diduga kurang menyadari insiden tabrakan pertama yang sempat terjadi sebelumnya.

Berdasarkan informasi rekan sesama penjaga yang bertugas pagi itu, mobil Avanza yang dikemudikan oleh wanita tersebut sempat menyenggol kendaraan roda empat lain sebelum akhirnya menabrak motor korban.

"Jadi dari awal dia sudah nabrak mobil. Terus dia mengarah ke sini, nabrak lagi motor di sini. Nyangkut tadi motornya," tutur Asep.

Editor: Bintang Pradewo
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