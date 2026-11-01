Bulan Solidaritas Palestina 2026 Resmi Dibuka di Monas, Ribuan Warga Hadiri Apel Akbar

JawaPos.com - Kawasan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dipadati oleh ribuan orang yang mengikuti pembukaan Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026 dan Apel Akbar Relawan, Minggu (1/11).

Massa yang hadir didominasi pakaian bernuansa hitam dan putih, lengkap dengan atribut syal bermotif bendera Palestina. Tak sedikit pula mereka yang mengkibarkan bendera Indonesia dan Palestina.

Ketua Panitia BSP 2026 Yusuf Maulana menjelaskan, acara ini merupakan agenda rutin tahunan yang diinisiasi oleh Aqsa Working Group (AWG) sejak 2008.

Sejak enam tahun lalu, kata Yusuf, pihaknya telah menggelar BSP sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat di sana.

"Enam tahun adalah perjalanan yang menjaga ingatan kita agar Palestina tidak dilupakan, menjaga kepedulian agar tidak padam semangat kita, dan menjaga komitmen agar dukungan kepada rakyat Palestina tidak berhenti sebagai slogan," ujar Yusuf dalam sambutannya di Monas, Minggu (1/11).

Perwujudan Amanat Konstitusi dan Prinsip Kemanusiaan

Yusuf menegaskan, dukungan bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan sekadar persoalan kedekatan agama semata.

Lebih dari itu, langkah ini merupakan amanat langsung dari Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.