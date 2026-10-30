Aqsa Working Group: Bulan Solidaritas Palestina Wujud Konsistensi Dukungan Rakyat Indonesia

JawaPos.com - Aqsa Working Group (AWG) kembali menggelar Bulan Solidaritas Palestina (BSP) pada November 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga konsistensi dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina.

"BSP merupakan upaya untuk menjaga konsistensi dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina melalui gerakan yang terarah dan berkelanjutan," kata Ketua BSP 2026 Yusuf Maulana, dilansir dari Antara, Jumat (30/10).

Pekan Solidaritas Palestina yang pertama digelar pada November 2021 atas persetujuan pembinanya, Imam Yakhsyallah Mansur. Kegiatan ini berlanjut pada 2022 dan hingga kini berkembang menjadi Bulan Solidaritas Palestina.

Yusuf berharap BSP menjadi kampanye internasional untuk menggalang persatuan serta mengarahkan perhatian umat dan masyarakat luas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

"Tujuan akhirnya adalah agar perjuangan bangsa Palestina terus diingat dan November dapat menjadi bulan solidaritas Palestina di tingkat internasional, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Presidium AWG, Muhammad Anshorullah, menegaskan bahwa pembelaan terhadap Palestina dan Masjid Al-Aqsa harus terus diperkuat melalui konsistensi gerakan, kesatuan arah, dan keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

"Pembelaan terhadap Palestina dan Al-Aqsa tidak boleh melemah, apalagi berhenti. BSP yang diperingati setiap November menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen, menyatukan gerakan, dan mengonsolidasikan berbagai aktivitas advokasi yang telah dilakukan sepanjang tahun," katanya.

Ia menambahkan bahwa melalui BSP 2026 diharapkan seluruh elemen masyarakat, aktivis, dan lembaga solidaritas di Indonesia dan mancanegara dapat terus memperkuat sinergi dalam menyuarakan keadilan dan mendukung kemerdekaan Palestina.