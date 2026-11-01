Sorot Strategi Diplomasi dan Aksi, Mardani Tegaskan DPR dan Prabowo Sejalan untuk Palestina

JawaPos.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan komitmen penuh parlemen dan pemerintah Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menyampaikan bahwa DPR RI bersama Presiden Prabowo Subianto berada pada posisi yang sama untuk terus mengawal hak kemerdekaan rakyat Palestina di berbagai forum internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mardani saat menghadiri pembukaan Bulan Solidaritas Palestina (BSP) 2026 dan Apel Akbar Relawan di Kawasan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Minggu (1/11). Mardani menekankan perjuangan untuk pembebasan Palestina tidak cukup hanya bertumpu pada langkah diplomasi di meja perundingan, melainkan memerlukan kekuatan strategi yang nyata.

"DPR akan terus mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina selamanya. Allahu Akbar! Di forum ASEAN, di forum Asia, di forum OKI, di forum dunia, kita selalu bersama meneriakkan kemerdekaan Palestina," ujar Mardani di hadapan massa yang hadir. Ia juga menyinggung pentingnya kerja-kerja konsisten dari para aktivis kemanusiaan di lapangan yang terus menjaga isu Palestina tetap hidup di tengah masyarakat.

"AWG (Aqsa Working Group) dan seluruh pasukannya, kami di DPR dengan seluruh pasukannya, Pak Prabowo dengan pasukannya insyaallah satu, ingin kemerdekaan Palestina. Dan yakinlah kemerdekaan itu sudah dekat," tegasnya.

BSP 2026: Menjaga Komitmen dan Amanat Konstitusi

Acara pembukaan BSP 2026 ini digagas oleh Aqsa Working Group (AWG), sebuah lembaga yang konsisten mengawal isu Palestina sejak 2008. Ketua Panitia BSP 2026, Yusuf Maulana, menjelaskan bahwa kegiatan tahunan ini digelar untuk memastikan kepedulian publik tidak surut.

"Enam tahun adalah perjalanan yang menjaga ingatan kita agar Palestina tidak dilupakan, menjaga kepedulian agar tidak padam semangat kita, dan menjaga komitmen agar dukungan kepada rakyat Palestina tidak berhenti sebagai slogan," ungkap Yusuf, Minggu (1/11).

Yusuf menambahkan, dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina berlandaskan pada amanat Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.