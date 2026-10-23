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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.31 WIB

Lewis Hamilton Kembali Serukan Kemerdekaan Palestina di Tengah Kontroversi Pagelaran F1 di Afrika

Lewis Hamilton (Al-Jazeera) - Image

Lewis Hamilton (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Lewis Hamilton kembali menyuarakan dukungannya terhadap kebebasan Palestina di tengah kontroversi rencana penyelenggaraan Grand Prix Formula 1 di Rwanda pada awal dekade 2030-an.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (22/10), Juara dunia Formula 1 tujuh kali itu menyampaikan pandangannya menjelang Grand Prix Amerika Serikat setelah ditanya mengenai keputusan F1 memberikan hak penyelenggaraan balapan kepada Rwanda.

Dalam kesempatan tersebut, Hamilton juga menyerukan kebebasan bagi Republik Demokratik Kongo, Sudan, dan Suriah, serta berharap perdamaian dapat terwujud di berbagai wilayah konflik.

Hamilton menegaskan bahwa penyelenggaraan balapan di Afrika tidak seharusnya membuat dunia mengabaikan persoalan kemanusiaan yang terjadi di benua tersebut.

Pernyataannya muncul setelah Amnesty International mengkritik keputusan F1 dan menuding Rwanda berpotensi memperoleh keuntungan citra melalui olahraga, sementara negara itu menghadapi sorotan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Hamilton juga menyoroti dampak kolonialisme dan campur tangan negara-negara Barat terhadap persoalan yang masih dihadapi sejumlah negara Afrika, serta berharap perhatian dunia terhadap balapan di sana dapat mendorong pemahaman yang lebih luas.

Meski menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, Hamilton tetap mendukung kembalinya Formula 1 ke Afrika karena hal tersebut telah lama menjadi impiannya.

Hamilton mengungkapkan telah melakukan berbagai pertemuan dan komunikasi dengan pemangku kepentingan serta sejumlah pemimpin negara Afrika untuk memperjuangkan penyelenggaraan balapan di benua tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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