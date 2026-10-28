Kawal Demo BEM UI Hari Ini, Kapolda Metro Jaya Perintahkan Pendekatan Persuasif

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menginstruksikan seluruh personel gabungan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis saat mengamankan aksi demonstrasi BEM UI bersama aliansi mahasiswa di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).

Langkah ini diambil guna memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman tanpa mengganggu aktivitas masyarakat umum.

Petugas gabungan dari unsur Polri, TNI, Pemprov DKI Jakarta, hingga Pengamanan Dalam (Pamdal) disiagakan di puluhan titik strategis ibu kota.

Pengamanan ketat dilakukan menyusul gelombang pergerakan massa dari berbagai daerah yang memadati lokasi aksi mulai pukul 14.00 WIB.

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Diketahui, hari ini Rabu (28/10), petugas gabungan memberikan pelayanan terhadap 77 kegiatan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan rincian, 53 kegiatan penyampaian aspirasi dan 24 kegiatan masyarakat lainnya.

Pelayanan dilakukan di sejumlah titik, antara lain kawasan DPR/MPR RI, depan UOB, Tugu Tani, Silang Selatan Monas, serta lokasi lainnya.

Kapolda Dadang menegaskan bahwa keselamatan warga dan peserta aksi merupakan prioritas utama.

Seluruh petugas diminta bekerja secara profesional dan mematuhi prosedur yang berlaku.