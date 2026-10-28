BEM UI akan Gelar Aksi di Bundaran HI, Bawa 5 Tuntutan dari Ekonomi hingga Demokrasi 

JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, pada Rabu (28/10).

Rencananya BEM UI melangsungkan aksi tersebut di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekitar pukul 14.00 WIB.

"Kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI pukul 14.00 siang," kata Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra dalam unggahan media sosial Instagram pribadinya, Rabu (28/10).

Fathimah mengajak elemen masyarakat untuk bersama-sama turun melakukan aksi unjuk rasa. Menurutnya, aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh BEM UI, tapi juga sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan turut hadir ke Jakarta.

"Tentunya kita sangat terbuka apabila ada teman-teman yang ingin memberikan donasi, karena saat ini uang donasi sedang kita kumpulkan untuk membantu mobilisasi teman-teman mahasiswa dari daerah yang ingin ikut turun aksi ke Jakarta," tegasnya.

Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa lima tuntutan. Pertama, menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Kedua, wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga, turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.