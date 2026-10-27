Pantograf KRL Jakarta Kota Mengeluarkan Asap, Penumpang Dialihkan

ILUSTRASI: Rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek melintas di sekitar stasiun Batu Ceper, Rabu (23/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf menyusul gangguan operasional yang dialami KRL relasi Jakarta Kota–Bogor di Jalur 10 Stasiun Jakarta Kota, Selasa (27/10) sore, setelah rangkaian kereta kedapatan mengeluarkan asap disertai percikan api pada bagian pantograf.
Peristiwa yang sempat viral di media sosial ini langsung direspons cepat oleh petugas di lapangan guna memastikan keamanan seluruh penumpang.
Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para penumpang akibat gangguan operasional ini.
"Petugas terkait sudah berada di lokasi untuk melakukan pengecekan awal pada sarana dan prasarana," ujar Leza saat dikonfirmasi, Selasa (27/10).
Ia menambahkan, petugas di lapangan juga langsung berkoordinasi dengan tim teknis untuk melaksanakan pemeriksaan mendalam terhadap kendala sarana dan prasarana yang terjadi di area Stasiun Jakarta Kota.
Pengalihan Perjalanan dan Penyiapan Rangkaian Pengganti
Sebagai langkah mitigasi untuk menjaga keselamatan serta kelancaran mobilitas penumpang, KAI Commuter langsung memberlakukan pengaturan pelayanan khusus.
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Para pengguna Commuter Line nomor 1378 dialihkan perjalanannya ke rangkaian Commuter Line nomor 1380 dengan relasi yang sama, yakni Jakarta Kota–Bogor, yang diberangkatkan melalui jalur sebelas Stasiun Jakarta Kota.
"Pada pukul 18.33 WIB rangkaian Commuter Line No.1387 diberangkatkan dari Stasiun Jakarta Kota untuk selanjutnya akan dilakukan perbaikan," jelas Leza.
Selain itu, pihak pengelola juga telah menyiapkan rangkaian kereta pengganti untuk mengantisipasi kebutuhan operasional lanjutan.
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