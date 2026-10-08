Pengguna KRL Terus Tumbuh, Armada Generasi Baru Mulai Beroperasi di Jabodetabek

JawaPos.com - Transportasi berbasis rel semakin menjadi bagian penting dalam mobilitas masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari jumlah penumpang yang dilayani KAI Commuter sepanjang 2025 yang menembus lebih dari 400 juta orang secara nasional, atau meningkat sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 349,3 juta penumpang menggunakan layanan KRL Commuter Line Jabodetabek. Tingginya angka perjalanan tersebut menunjukkan semakin besarnya peran kereta komuter sebagai salah satu pilihan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari, terutama mobilitas di kawasan perkotaan.

Peningkatan jumlah pengguna tersebut turut diikuti pembaruan sarana transportasi. Sejak Juni 2025, sebanyak 11 rangkaian KRL generasi baru produksi CRRC Sifang mulai dioperasikan secara bertahap di lintas Bogor dan Cikarang.

Total terdapat 132 kereta dalam rangkaian KRL generasi baru tersebut. Armada ini membawa sejumlah pembaruan, mulai dari sistem pendingin yang ditingkatkan, ruang interior yang lebih lega, hingga teknologi keselamatan dan fasilitas yang dirancang lebih mudah diakses penyandang disabilitas, lansia, serta ibu hamil.

Modernisasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan layanan kereta komuter di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik. Selain menjadi sarana perjalanan menuju tempat kerja maupun sekolah, Commuter Line juga telah menjadi bagian dari aktivitas masyarakat dalam menjalani kesehariannya.

Hal tersebut kemudian coba direkam melalui berbagai karya masyarakat dalam CRRC Commuter Line Drawing and Photography Competition 2026. Kompetisi yang memasuki edisi kedua itu mengangkat tema "Satu Jalur, Sejuta Cerita", dengan peserta diminta menggambarkan pengalaman maupun kehidupan masyarakat yang terhubung melalui perjalanan Commuter Line.

Untuk kategori menggambar, kompetisi tersebut diikuti 1.414 pelajar SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dari 29 sekolah di wilayah Jabodetabek. Peserta terdiri atas 754 siswa jenjang SMP/MTs dari 13 sekolah serta 660 siswa jenjang SMA/SMK/MA dari 16 sekolah.

Dari keseluruhan karya yang masuk, dewan juri kemudian melakukan kurasi hingga menetapkan 10 karya terbaik. Sementara kategori fotografi diikuti 269 peserta dari 43 komunitas pecinta kereta api atau railfans dan masyarakat umum di seluruh lintas layanan Commuter Line Jabodetabek.