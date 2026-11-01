Sempat Mangkrak, Pembangunan Pasar Senen Blok VI Ditargetkan Rampung dalam 15 Bulan

Pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat, mulai berjalan setelah sempat lama mangkrak. (Istimewa)
JawaPos.com - Pembangunan kembali Pasar Senen Blok VI, Jakarta Pusat, mulai berjalan setelah sempat lama mangkrak. PT Best Green selaku pengembang menargetkan pembangunan pasar tersebut rampung dalam waktu 15 bulan setelah peletakan batu pertama atau groundbreaking.
Kerja sama pembangunan pasar tersebut telah disepakati PT Best Green dan Perumda Pasar Jaya melalui perjanjian yang ditandatangani pada Juli 2026. Saat ini, pengembang telah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari pembersihan lahan, pemasangan pagar, hingga pematangan tanah.
Alat berat juga masih beroperasi di lokasi untuk menyiapkan lahan sebelum pekerjaan pemancangan tiang fondasi dimulai. Adapun groundbreaking direncanakan berlangsung pada November 2026.
Dalam proses verifikasi dan validasi pedagang lama, sejumlah pedagang menyampaikan harapan agar pembangunan segera selesai. Elya berharap Pasar Senen Blok VI bisa segera dibangun. Sementara Mila menginginkan proses pembangunan berjalan lancar dan fasilitas pasar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pedagang.
Harapan serupa disampaikan Ayu Istia. Dia berharap pembangunan pasar segera terwujud sehingga dapat meringankan beban pedagang dan membuat mereka kembali bersemangat menjalankan usaha.
Chief Business Development PT Best Green, Randy mengatakan, pihaknya memahami para pedagang telah lama menunggu pembangunan kembali pasar tersebut.
"Kami tahu Bapak dan Ibu pedagang sudah lama menunggu. Karena itu, kami memastikan semuanya siap lebih dulu, mulai dari perjanjian dengan Pasar Jaya, pendanaan, hingga perencanaan, sebelum pembangunan dimulai," kata Randy di Jakarta, Minggu (1/11).
Randy menambahkan, pihaknya mempercepat proses perencanaan agar pembangunan bisa dimulai pada November 2026. "Harapan pedagang agar pasar segera dibangun menjadi pegangan kami. Kami ingin para pedagang dapat segera kembali berjualan di tempat yang lebih baik," ungkap dia.
Setelah pembangunan selesai, gedung pasar baru akan diserahterimakan kepada para pedagang. Bangunan tersebut terdiri dari empat lantai dengan area parkir di setiap lantainya. Selain itu, tersedia rooftop yang akan digunakan sebagai area parkir, masjid, dan ruang serbaguna.
Pasar Senen Blok VI nantinya memiliki kapasitas 1.700 tempat usaha berupa kios dan los. Pasar ini juga dikembangkan dengan konsep kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).
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