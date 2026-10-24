Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.48 WIB

Kapolda Metro Jaya Ingatkan Anak Buah Tak Main-main dengan Narkoba: Berhadapan dengan Saya!

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat berdialog dengan awak media dan menyampaikan bahwa nomor telepon pribadinya bisa diakses langsung oleh masyarakat. (Dok Polda Metro Jaya) - Image

Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto saat berdialog dengan awak media dan menyampaikan bahwa nomor telepon pribadinya bisa diakses langsung oleh masyarakat. (Dok Polda Metro Jaya)

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mengingatkan anak buahnya agar tidak main-main dengan narkoba.

Jika masih nekat setelah diperingatkan, jenderal bintang tiga Polri itu memastikan dirinya akan turun tangan melakukan penindakan. 

Dadang menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu-ragu dan tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran narkoba.

Sesuai arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, segala pelanggaran terkait narkoba harus diberantas. 

”Pak Kapolri menyampaikan jelas bahwa penegakan hukum itu tidak ada pilihan, harus gaspol, ya. Tindak tegas, seluruh anggota, saya minta tidak ada toleransi itu, tindak tegas,” ungkap Dadang kepada awak media pada Selasa (24/10). 

Jika ada personel Polda Metro Jaya berani bermain-main dengan narkoba, tindakan tegas juga akan dilakukan.

Dadang tidak ingin Jakarta menjadi ladang peredaran narkoba. Dia memastikan, bakal bekerja keras untuk menindak segala bentuk peredaran barang haram tersebut.

”Anggota yang bermain-main masalah narkoba pasti berhadapan dengan saya. Jadi saya minta hari ini kita komitmen, kita selesaikan masalah narkoba di wilayah kita, khususnya di Jakarta,” tegasnya.

Kepada para bandar dan pengedar yang masih berani beroperasi di Jakarta, Dadang mengingatkan agar mereka segera berhenti.

Jika tidak berhenti, Polda Metro Jaya dan jajarannya akan menindak tegas. Mulai bandar dan pengedar kecil sampai skala besar akan disikat habis.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Perkuat Perlindungan Pelajar Demi Indonesia Emas 2045 - Image
Berita Daerah

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Perkuat Perlindungan Pelajar Demi Indonesia Emas 2045

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.58 WIB

Target Zero ODOL 2027, Ditlantas Polda Jatim Gencarkan Sosialisasi Ke Berbagai Pihak Terkait - Image
Berita Daerah

Target Zero ODOL 2027, Ditlantas Polda Jatim Gencarkan Sosialisasi Ke Berbagai Pihak Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02.30 WIB

11 Aktivis Greenpeace Akhirnya Dibebaskan Usai Dibawa ke Polda Metro Jaya - Image
Nasional

11 Aktivis Greenpeace Akhirnya Dibebaskan Usai Dibawa ke Polda Metro Jaya

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore