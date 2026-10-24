Kapolda Metro Jaya Ingatkan Anak Buah Tak Main-main dengan Narkoba: Berhadapan dengan Saya!

JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto mengingatkan anak buahnya agar tidak main-main dengan narkoba.

Jika masih nekat setelah diperingatkan, jenderal bintang tiga Polri itu memastikan dirinya akan turun tangan melakukan penindakan.

Dadang menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu-ragu dan tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran narkoba.

Sesuai arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, segala pelanggaran terkait narkoba harus diberantas.

”Pak Kapolri menyampaikan jelas bahwa penegakan hukum itu tidak ada pilihan, harus gaspol, ya. Tindak tegas, seluruh anggota, saya minta tidak ada toleransi itu, tindak tegas,” ungkap Dadang kepada awak media pada Selasa (24/10).

Jika ada personel Polda Metro Jaya berani bermain-main dengan narkoba, tindakan tegas juga akan dilakukan.

Dadang tidak ingin Jakarta menjadi ladang peredaran narkoba. Dia memastikan, bakal bekerja keras untuk menindak segala bentuk peredaran barang haram tersebut.

”Anggota yang bermain-main masalah narkoba pasti berhadapan dengan saya. Jadi saya minta hari ini kita komitmen, kita selesaikan masalah narkoba di wilayah kita, khususnya di Jakarta,” tegasnya.

Kepada para bandar dan pengedar yang masih berani beroperasi di Jakarta, Dadang mengingatkan agar mereka segera berhenti.