Target Zero ODOL 2027, Ditlantas Polda Jatim Gencarkan Sosialisasi Ke Berbagai Pihak Terkait

JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur bersama instansi terkait memperkuat sinergi menuju target Zero Accident dan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027 di Jawa Timur. Hal ini dibahas dalam kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Suites Hotel Surabaya, Rabu (21/10).

FGD ini ini menjadi wadah untuk merumuskan strategi penanganan kendaraan yang melebihi batas dimensi dan muatan. Selain itu, FGD ini juga mencari jalan terbaik menekan angka kecelakaan serta fatalitas korban di jalan raya.

Menurut Wakil Direktur Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Jatim AKBP Wawan Andi Susanto program Zero ODOL membutuhkan sinergisitas semua pihak terkait. Mulai pemerintah, kepolisian, pemilik barang, dan perusahaan angkutan.

Menurut AKBP Wawan, target program tersebut mencakup seluruh wilayah Jawa Timur. Penertiban kendaraan ODOL dinilai tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, melainkan juga menjaga kondisi infrastruktur.

“Kami targetkan seluruh wilayah Jawa Timur kalau bisa Zero ODOL. Karena dengan Zero ODOL, Insyaallah keselamatan lebih terjamin dan terjaga, serta infrastruktur jalan juga terawat untuk meminimalisir kecelakaan yang menimbulkan korban fatalitas cukup banyak,” ujarnya.

Alumni Akpol 2005 ini menambahkan kecelakaan yang melibatkan kendaraan ODOL masih menjadi perhatian. Terutama di ruas jalan arteri dengan jalur panjang. “Jalan-jalan arteri di ruas panjang dari Surabaya menuju Jawa Tengah atau sebaliknya itulah yang sering terjadi laka ODOL,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut mantan Kapolres Blora itu untuk mekanisme penindakan, Ditlantas Polda Jatim saat ini masih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Langkah penindakan nantinya akan menyesuaikan Petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Korlantas Polri.

“Zero ODOL ini harus ada kesepakatan atau MOU antara pihak transporter dengan pihak pemilik barang angkutan. Kalau muatannya melebihi dan pihak transporter menolak mengangkut, tentu tidak akan terjadi masalah. Ini yang harus kita sinkronkan dan sinergikan,” tegasnya.

Sementara itu dukungan terhadap program Zero ODOL 2027 juga disampaikan Ketua DPD Klub Logindo Jatim, Christin Adni. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha penting agar kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal.