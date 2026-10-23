BPKN RI Ingatkan Keselamatan dan Hak Penonton Konser YE di GBK

Jumpa pers konser YE Live in Jakarta. (istimewa)
JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meninjau kesiapan penyelenggaraan konser YE Live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Peninjauan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak konsumen, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan penonton menjelang konser yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10).
Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari, memimpin peninjauan langsung untuk melihat kesiapan teknis penyelenggara di lokasi acara.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi antara BPKN RI dan pihak promotor.
BPKN RI menilai penyelenggara telah melakukan sejumlah persiapan operasional.
Beberapa aspek yang diperhatikan mencakup pengaturan arus pergerakan penonton, penyediaan fasilitas keselamatan, serta kesiapan posko medis untuk mengantisipasi kebutuhan selama konser berlangsung.
"Konser bertaraf internasional harus memberikan kepastian perlindungan yang setara bagi seluruh konsumen," kata Fitrah Bukhari, Jumat (23/10).
Sebagai lembaga yang memiliki tugas menerima pengaduan konsumen dan memberikan pertimbangan kebijakan perlindungan konsumen, BPKN RI menyatakan dukungannya terhadap keberlangsungan industri pertunjukan seni di Indonesia.
"Dukungan tersebut dilakukan dengan tetap mendorong penerapan standar pelayanan minimal dan pemenuhan hak penonton," tegasnya.
BPKN RI juga mengingatkan promotor agar pengawasan operasional dilakukan secara konsisten sejak penonton mulai memasuki area acara hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.
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Jawa Pos
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