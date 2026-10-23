Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 05.35 WIB

BPKN RI Ingatkan Keselamatan dan Hak Penonton Konser YE di GBK

Jumpa pers konser YE Live in Jakarta. (istimewa) - Image

Jumpa pers konser YE Live in Jakarta. (istimewa)

JawaPos.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) meninjau kesiapan penyelenggaraan konser YE Live in Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Peninjauan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak konsumen, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan penonton menjelang konser yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (24/10).

Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, Fitrah Bukhari, memimpin peninjauan langsung untuk melihat kesiapan teknis penyelenggara di lokasi acara.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi antara BPKN RI dan pihak promotor.

BPKN RI menilai penyelenggara telah melakukan sejumlah persiapan operasional.

Beberapa aspek yang diperhatikan mencakup pengaturan arus pergerakan penonton, penyediaan fasilitas keselamatan, serta kesiapan posko medis untuk mengantisipasi kebutuhan selama konser berlangsung.

"Konser bertaraf internasional harus memberikan kepastian perlindungan yang setara bagi seluruh konsumen," kata Fitrah Bukhari, Jumat (23/10).

Sebagai lembaga yang memiliki tugas menerima pengaduan konsumen dan memberikan pertimbangan kebijakan perlindungan konsumen, BPKN RI menyatakan dukungannya terhadap keberlangsungan industri pertunjukan seni di Indonesia. 

"Dukungan tersebut dilakukan dengan tetap mendorong penerapan standar pelayanan minimal dan pemenuhan hak penonton," tegasnya.

BPKN RI juga mengingatkan promotor agar pengawasan operasional dilakukan secara konsisten sejak penonton mulai memasuki area acara hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jakarta Siap Gelar Konser Ye Live 2026, Jadi Satu-satunya di Asia Tenggara - Image
Jabodetabek

Jakarta Siap Gelar Konser Ye Live 2026, Jadi Satu-satunya di Asia Tenggara

Rabu, 16 September 2026 | 05.53 WIB

Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Berjalan Mulus Meski Cuaca Mengkhawatirkan - Image
Sports

Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Berjalan Mulus Meski Cuaca Mengkhawatirkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 18.46 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore