Polisi Selidiki Kecelakaan yang Tewaskan Pejalan Kaki di Jakarta Utara

Petugas melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pejalan kaki di Jalan Raya Pelabuhan, Koja, Jakarta Utara pada Selasa (20/10) malam. (ANTARA/Satlantas Polres Metro Jakut)

JawaPos.com - Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Utara menyelidiki insiden kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pejalan kaki berinisial EP setelah truk trailer menabrak tiang listrik di Jalan Raya Pelabuhan, Koja, Jakarta Utara pada Selasa (20/10) malam.

“Kami masih dalam proses penyelidikan kejadian kecelakaan ini,” kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakut AKP Edy Wibowo di Jakarta, Rabu.

Edy menerangkan dalam kecelakaan tersebut, pejalan kaki berinisial EP mengalami luka di bagian kepala, hingga berujung meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, pengemudi truk trailer B 9084 PEA berinisial MAF mengalami luka memar di bagian kaki kiri, namun telah mendapat perawatan di RSUD Koja.

Menurut Edy, ada sejumlah pihak yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini mulai dari kendaraan trailer B 9084 PEA yang dikendarai MAF, kendaraan angkot B 1624 WV yang dikemudikan pria berinisial AS dan korban.

Ia mengatakan kecelakaan ini berawal saat kendaraan truk tailer B 9084 PEA melaju dari arah timur menuju barat di Jalan Raya Pelabuhan tepatnya di dekat Putaran 9A.

Mobil berukuran besar itu tiba-tiba oleng ke kiri karena diduga rem yang tidak berfungsi dengan baik sehingga menabrak kendaraan angkot yang dikendarai AS.

Tak berhenti di situ, truk trailer terus melaju menabrak lampu tiang listrik dan menimpa pejalan kaki. Akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian.