Asap di Kotim Bikin Jarak Pandang 5 Meter, Mobil Sampai Tabrak Bundaran 0 Km Sampit

Sebuah mobil menabrak pembatas bundaran 0 Kilometer Sampit, hingga naik ke atas taman (Usay Nor Rahmad /Radar Sampit)
JawaPos.com - Kabut asap tebal masih menyelimuti Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Kamis (22/10) pagi akibat kebakaran hutan lahan (karhutla). Jarak pandang pukul 07.00 WIB hanya 5 meter. Kondisi tersebut diduga membuat insiden mobil Toyota Rush menabrak pembatas Bundaran 0 Kilometer Sampit hingga naik ke atas taman.
Sopir mobil tersebut dikabarkan telah dievakuasi ke rumah sakit. Namun, hingga berita ini ditulis, kondisi pengemudi maupun penumpang belum diketahui secara pasti.
Pekatnya kabut asap juga dirasakan warga di kawasan permukiman. Jarak pandang yang sangat terbatas membuat rumah tetangga sulit terlihat dari rumah sendiri.
“Buka pintu rumah tetangga sudah enggak kelihatan,” kata Usna, salah seorang warga, dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Kamis (22/10).
Berdasarkan data BMKG Kotim pukul 07.00 WIB, suhu udara di Sampit tercatat 24,2 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 98 persen. Sementara itu, kecepatan angin terpantau 0 kilometer per jam atau dalam kondisi tenang.
Pengendara Diminta Waspada
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kotawaringin Timur AKP Heriyanto mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika kabut asap mengganggu jarak pandang.
“Kami tidak henti-hentinya mengimbau kepada masyarakat, pastikan betul kehati-hatian dalam berkendara sehingga tidak membahayakan diri dan orang lain,” ujarnya.
Heriyanto meminta pengendara tidak terburu-buru saat melintas di jalan raya. Kecepatan kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar pengemudi memiliki waktu yang cukup untuk mengantisipasi potensi bahaya.
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