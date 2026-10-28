Tabrakan Dua Kereta Cepat di Spanyol Tewaskan 10 Orang, Ratusan Penumpang Dievakuasi

JawaPos.com - Tabrakan dua kereta cepat di Madrid, Spanyol terjadi pada Rabu (28/10) waktu setempat. Insiden ini menewaskan sedikitnya 10 orang dan menyebabkan sejumlah penumpang terluka. Jumlah korban sangat mungkin bertambah karena lebih dari 500 penumpang dilaporkan berada di dalam kedua kereta tersebut.

Otoritas setempat masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan kereta operator AVE dan Iryo itu. Sejumlah laporan media lokal menyebutkan, sedikitnya dua gerbong terjatuh ke lereng setelah tabrakan terjadi.

Juru bicara pemerintah daerah Castilla-La Mancha, Esther Padilla mengonfirmasi jumlah korban meninggal mencapai sedikitnya 10 orang kepada sejumlah stasiun televisi Spanyol. “Informasi yang kami terima sama sekali tidak baik. Sedikitnya ada 10 orang meninggal dan jumlahnya mungkin akan bertambah,” kata seorang juru bicara pemerintah daerah kepada media lokal.

Kecelakaan terjadi sesaat sebelum pukul 09.15 waktu setempat. Petugas layanan darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan pertolongan kepada penumpang yang terluka.

Kecelakaan tersebut juga mengganggu perjalanan kereta cepat di Spanyol. Pengelola infrastruktur perkeretaapian, Adif, mengumumkan penghentian sementara lalu lintas kereta di jalur berkecepatan tinggi yang menghubungkan Madrid dengan wilayah selatan, termasuk Andalusia.

Dalam pernyataan melalui media sosial X, Adif menyebut penghentian operasional dilakukan menyusul tabrakan antara dua kereta. Penutupan jalur diperlukan untuk mendukung penanganan kecelakaan dan proses penyelidikan. Namun, belum ada kepastian mengenai berapa lama layanan kereta cepat di jalur tersebut akan terganggu.

Sementara itu, pemerintah setempat menyiapkan gedung olahraga di Kota Urda sebagai tempat bantuan bagi masyarakat dan penumpang yang terdampak.

Pos Medis Lanjutan atau Advanced Medical Post juga didirikan di sekitar lokasi kejadian. Fasilitas tersebut digunakan untuk memilah kondisi korban, memberikan pertolongan medis awal, serta mengatur pemindahan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit. Hingga laporan ini disusun, jumlah pasti korban luka belum diketahui.