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Ryandi Zahdomo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.11 WIB

Aksi 'Pecut' Selang di KPPG Bogor: 2 Pegawai MBG Purwakarta Terlibat Perselisihan

Kondisi di KPPG Bogor. (Fauzan/Radar Bogor) - Image

Kondisi di KPPG Bogor. (Fauzan/Radar Bogor)

JawaPos.com - Dua pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal Purwakarta terlibat perselisihan yang berujung dugaan penganiayaan di area luar Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor Utara pada Rabu (14/10).

Insiden imi terekam kamera hingga mendadak viral di media sosial sehari setelah kejadian.

Kepala KPPG Bogor, Haidir, mengonfirmasi bahwa kedua orang dalam video viral tersebut merupakan sesama lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang memegang posisi berbeda di SPPG Purwakarta.

"Sama-sama anak sarjana penggerak, yang satu kepala dapur, yang satu Koordinator Wilayah atau Korwil, ya pegawai SPPG Purwakarta," kata Haidir dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Kamis (15/10).

Terjadi Saat Kunjungan Kerja ke Bogor

Haidir menjelaskan bahwa peristiwa tersebut berlangsung pada Rabu (14/10) ketika keduanya sedang melakukan kunjungan kerja ke KPPG Bogor

Perselisihan di antara keduanya meletus secara mendadak dalam durasi yang sangat singkat.

Meski begitu, pihak KPPG Bogor mengaku belum mengetahui akar permasalahan mendasar yang memicu konflik antarpegawai tersebut.

"Saya belum mendalami masalah kedua orang ini apa. Cuma memang itu kejadiannya singkat sekali kemarin," jelas Haidir.

Selain itu, Haidir juga meluruskan simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa aksi perselisihan tersebut terjadi di area luar gedung, bukan di dalam ruangan KPPG Bogor.

Editor: Sabik Aji Taufan
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