Ruko Pasar Cimanggis Ciputat Hancur Imbas Ledakan Hebat, Korban Tertimpa Bangunan

ILUSTRASI. Kebakaran bangunan di Kramat, Senen (Threads gibr4nnkagakbooming)
JawaPos.com - Ledakan hebat terjadi kawasan pertokoan Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (14/10) malam.
Insiden ini terjadi menjelang waktu petang tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah ruko serta menimbulkan korban luka di lokasi kejadian.
Dampak dari kerasnya dentuman membuat material bangunan hancur dan puing-puing berserakan di sekitar area pasar.
Beberapa warga dilaporkan tertimpa reruntuhan bangunan dan mengalami luka-luka mendalam saat peristiwa terjadi.
Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodiq, mengonfirmasi bahwa jajarannya menerima laporan awal mengenai insiden ledakan tersebut sekitar pukul 18.15 WIB.
"Iya benar (ada ledakan). 18.15-18.16 WIB tadi saya dapat informasi dari karyawan pasar," ujar Bambang saat dikonfirmasi oleh awak media, Rabu (14/10).
Mengenai penyebab pasti maupun kronologi detail kejadian, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih rinci.
Bambang menegaskan prioritas utama petugas di lapangan saat ini adalah melakukan evakuasi dan penyelamatan terhadap warga yang terjebak atau tertimpa material bangunan.
"Kita belum bisa berandai-andai. Sementara kita menyelamatkan korban dulu, kita selamatkan orang dulu. Iya (tertimpa bangunan). Kita selamatkan dulu, pokoknya di dalam pasar ini, lapak-lapak, ini ruko-ruko," jelas Bambang.
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Jawa Pos
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