Kebakaran Gambut Sebabkan Asap Pekat Meski Luasan Lahan Terbakar Tinggal Ratusan Hektare

Tim gabungan melakukan pemadaman Karhutla Bromo di kawasan Jemplang dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran. (BPBD Jatim)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa kebakaran di lahan gambut menyebabkan asap pekat masih dirasakan masyarakat di beberapa daerah. Keluhan terus bermunculan meski lahan terbakar berdasar data pada pukul 15.09 WIB hari ini (13/10) tinggal 570 hektare.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa kebakaran di lahan gambut berbeda dengan kebakaran vegetasi biasa. Gambut merupakan material organik yang dapat terbakar secara perlahan di bawah permukaan tanah.

Kondisi itu membuat api mudah merambat masuk ke lapisan yang lebih dalam. Saat bersamaan, di permukaan lahan bisa saja kobaran api yang besar di lapisan dalam tidak tampak. Alhasil pembakaran terus terjadi dan menghasilkan asap dalam jumlah signifikan.

”Lahan gambut yang terus membara selama berhari-hari dapat menghasilkan asap secara berkelanjutan,” ucap Berton.

Karena itu, BNPB bersama personel gabungan dari berbagai instansi terus melakukan pemadaman. Salah satu metode yang ditempuh adalah pembasahan secara menyeluruh. Air disiramkan ke permukaan lahan yang terbakar hingga ke bagian lahan yang masih membara di dalam gambut.

”Karena itu, proses pembasahan disesuaikan dengan kondisi dan kedalaman gambut yang terbakar,” imbuhnya.

Selain itu, petugas pemadaman juga melakukan pendinginan berulang atau mop-up. Semua area yang sudah dipadamkan diperiksa dan dibasahi kembali apabila masih ditemukan titik panas. Proses itu sangat penting karena bara di dalam gambut dapat bertahan tanpa kobaran api yang terlihat.

”Kemudian kembali menyala ketika kondisi mengering atau mendapat suplai oksigen,” lanjut Berton.

Langkah berikutnya adalah memastikan ketersediaan air dan memperbaiki kondisi kelembapan gambut. Di lahan-lahan gambut yang rawan terbakar kembali, penanganan didukung ketersediaan sumber air, pembasahan berkelanjutan, dan pengelolaan tata air sesuai kondisi setempat.

Berton mengungkapkan bahwa sekat kanal atau infrastruktur pengendali air digunakan sesuai kebutuhan untuk membantu mempertahankan kelembapan gambut. Tidak sampai di situ, petugas memeriksa lokasi secara berkala, khususnya pada area dengan riwayat kebakaran berulang, kondisi gambut yang sangat kering, atau akses pemadaman yang terbatas.