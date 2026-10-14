Seorang Pelajar MTsN 22 Jakarta Diduga Tewas akibat Tawuran di Jalan Raya Malaka Jaktim

Ilustrasi tawuran pelajar. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Seorang pelajar MTsN 22 Jakarta berinisial FFA diduga tewas akibat tawuran di Jalan Raya Malaka, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (13/10) pukul 18.33 WIB.
"Korban FFA menderita luka bacok pada bagian leher dan diduga meninggal dunia di lokasi tawuran," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Polisi menerima laporan pengaduan masyarakat melalui layanan Call Center 110 yang diterima pada pukul 18.33 WIB. Pelapor melaporkan adanya korban tawuran yang terbaring di pinggir jalan, tepatnya di depan Martabak Rony, dekat lampu merah Arundina, Cibubur, Ciracas.
Berdasarkan laporan awal, korban mengalami luka bacok pada bagian belakang kepala dan leher belakang dalam peristiwa yang terjadi sekitar pukul 18.30 WIB.
Tawuran diduga melibatkan dua kelompok yang terlibat perkelahian atau penyerangan menggunakan senjata tajam.
Petugas dilaporkan telah mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut beserta barang bukti ke Polsek Ciracas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Barang bukti yang diamankan yakni dua bilah senjata tajam jenis corbek dan dua bilah celurit," katanya.
Sebanyak sembilan saksi juga telah diperiksa termasuk teman-teman korban dan seorang karyawan martabak di sekitar lokasi kejadian.
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Jawa Pos
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