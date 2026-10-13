Suntik Modal Rp5,87 Triliun, Bank Jakarta Garap Rumah Pekerja Informal Hingga Bus Listrik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat kolaborasi BUMD, BUMN, dan perangkat daerah melalui penandatanganan 15 dokumen kerja sama strategis di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10). (Istimewa)
JawaPos.com - Bank Jakarta menyepakati sejumlah kerja sama strategis bernilai potensi hingga Rp5,87 triliun bersama BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah DKI Jakarta untuk mempercepat transformasi Jakarta menuju kota global.
Langkah ini mencakup tiga program prioritas, yaitu pembiayaan rumah bagi pekerja sektor informal, elektrifikasi ribuan armada Transjakarta, serta pembangunan pedestrian deck integrasi di kawasan Dukuh Atas.
Kesepakatan tersebut diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), perjanjian kerja sama, dan fasilitas kredit di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (12/10).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, ambisi Jakarta menembus Top 50 Global City pada 2030 memerlukan sinergi erat di seluruh ekosistem perkotaan.
Pembangunan infrastruktur, transportasi, hingga energi terbarukan tidak dapat dikerjakan secara parsial.
"Pembangunan Jakarta tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dari seluruh ekosistem kota," tegas Pramono.
Dalam sektor perumahan, Bank Jakarta menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas PPKUKM, serta Jamkrida Jakarta.
Sinergi ini menghadirkan skema Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) khusus bagi pekerja informal.
Program ini mengucurkan potensi nilai mencapai Rp587 miliar melalui skema penyaluran dan penjaminan kredit.
Langkah ini diambil untuk memperluas akses perbankan bagi kelompok pekerja yang selama ini kerap kesulitan mendapatkan pinjaman hunian (unbankable).
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