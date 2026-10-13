Dishub Sebar 1.420 Petugas Tiap Senin, Selasa, dan Kamis, Urai Macet Jakarta

Suasana kemacetan lalu-lintas di Bawah Stasiun LRT Jabodebek Pancoran, Jakarta, Senin (29/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi (Gebrak Pagi) guna mengurai kepadatan lalu lintas di 90 titik prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.
Sebanyak 595 personel Gebrak Pagi diturunkan untuk memperkuat 825 petugas pengaturan rutin, sehingga total ada 1.420 personel disiagakan penuh untuk memastikan kelancaran arus kendaraan para pengguna jalan.
Langkah ini memfokuskan pengawasan di kawasan yang terdampak berbagai pekerjaan proyek konstruksi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin memantau langsung arus kendaraan di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan M.H. Thamrin.
Di titik tersebut, pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat beberapa lajur jalan terpaksa ditutup. Kondisi ini menuntut pengaturan arus lalu lintas secara presisi agar tidak memicu antrean panjang.
Dia menjelaskan, Gebrak Pagi bukan sekadar penugasan, melainkan bentuk kepedulian dan pengabdian kami kepada masyarakat, karena kemacetan Jakarta tidak bisa dihilangkan dalam satu pagi.
"Kehadiran petugas di jalan diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan, merespons hambatan, dan membuat perjalanan warga menjadi lebih baik," ujar Budi, dikutip Selasa (13/10).
Program Gebrak Pagi dijadwalkan berlangsung setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pada pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.
Penetapan jadwal tersebut merujuk pada hasil evaluasi dan pemantauan volume kendaraan di 48 ruas jalan sepanjang Juli hingga September 2026.
Data menunjukkan bahwa puncak arus terpadat konsisten terjadi pada ketiga hari tersebut, khususnya di rentang pukul 07.00–08.00 WIB.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022