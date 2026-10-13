Dishub Sebar 1.420 Petugas Tiap Senin, Selasa, dan Kamis, Urai Macet Jakarta

JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meluncurkan Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi (Gebrak Pagi) guna mengurai kepadatan lalu lintas di 90 titik prioritas yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.

Sebanyak 595 personel Gebrak Pagi diturunkan untuk memperkuat 825 petugas pengaturan rutin, sehingga total ada 1.420 personel disiagakan penuh untuk memastikan kelancaran arus kendaraan para pengguna jalan.

Langkah ini memfokuskan pengawasan di kawasan yang terdampak berbagai pekerjaan proyek konstruksi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin memantau langsung arus kendaraan di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jalan M.H. Thamrin.

Di titik tersebut, pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuat beberapa lajur jalan terpaksa ditutup. Kondisi ini menuntut pengaturan arus lalu lintas secara presisi agar tidak memicu antrean panjang.

Dia menjelaskan, Gebrak Pagi bukan sekadar penugasan, melainkan bentuk kepedulian dan pengabdian kami kepada masyarakat, karena kemacetan Jakarta tidak bisa dihilangkan dalam satu pagi.

"Kehadiran petugas di jalan diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan, merespons hambatan, dan membuat perjalanan warga menjadi lebih baik," ujar Budi, dikutip Selasa (13/10).

Alasan Penentuan Hari dan Jam Operasional Program Gebrak Pagi dijadwalkan berlangsung setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pada pukul 06.30 hingga 08.00 WIB.

Penetapan jadwal tersebut merujuk pada hasil evaluasi dan pemantauan volume kendaraan di 48 ruas jalan sepanjang Juli hingga September 2026.