Festival Jalan Jaksa dalam Benyamin S Award 2026

JawaPos.com - Kelurahan Kebon Sirih, Jakarta Pusat mengusung Festival Jalan Jaksa bertema "Sejarah, Cita Rasa, dan Budaya" sebagai salah satu inovasi wilayah dalam ajang Benyamin S Award 2026.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Eric PZ Lumbun mengatakan Kebon Sirih masuk dalam 10 finalis Benyamin S Award 2026 dan bersaing pada tiga kategori, yakni bersih, nyaman, dan sejahtera.

“Alhamdulillah kita bangga Kelurahan Kebon Sirih dapat memiliki ketiga kategori ini dan masuk dalam 10 finalis Benyamin S Award Tahun 2026,” kata Eric dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/10).

Festival Jalan Jaksa merupakan hasil kolaborasi pelaku usaha, warga, dan komunitas setempat untuk menghidupkan kembali suasana kawasan tersebut seperti era 1980-an melalui dekorasi bergaya vintage, musik, dan nuansa tempo dulu.

Dia berharap festival tersebut dapat memperkuat daya tarik kawasan sekaligus mendukung penilaian Kebon Sirih dalam ajang penghargaan tingkat Provinsi DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Lurah Kebon Sirih Henny Mahrojah mengatakan festival tersebut terselenggara melalui kolaborasi para pihak tanpa menggunakan anggaran kelurahan maupun APBD.

Henny menyebut kegiatan itu mendapat sambutan dari warga dan pengunjung, termasuk wisatawan asing serta masyarakat yang sebelumnya mengikuti kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) di kawasan Thamrin.

Ia berharap Festival Jalan Jaksa dapat kembali menjadi agenda rutin untuk menghidupkan kegiatan budaya sekaligus meningkatkan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor perhotelan di kawasan tersebut.

“Besar kemungkinan Insya Allah kita jadikan Festival Jalan Jaksa ini menjadi agenda rutin kembali kedepannya. Sehingga, nantinya akan membangkitkan semangat berbudaya dan juga UMKM sekitar sini," kata Henny.