Tukar Guling Masjid Al Hurriyah Masih Belum Tuntas, Warga Kebon Sirih Mengadu ke DPR

Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan menerima aspirasi dari Ketua RW 06, Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakpus, Tomy Tampatty pada Rabu (7/10). (BAM DPR)
JawaPos.com - Warga RW 06, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus) mengadu kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR pada Rabu (7/10).
Ramai-ramai mereka membawa persoalan tukar guling atau ruislag Masjid Al Hurriyah yang sudah dibongkar dan lahannya dipindah ke wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).
Kedatangan para warga ke DPR dilakukan untuk meminta dukungan. Sebab, warga menilai ada pelanggaran hukum dalam proses tukar guling tersebut. Ketua RW 06 Kebon Sirih Tomy Tampatty menyatakan bahwa warga meminta tolong agar DPR mencarikan solusi.
”Kami juga meminta bantuan terkait status kami sebagai tersangka akibat laporan dari MNC Group. Kami berharap BAM dapat membantu mencari solusi atas masalah kami,” kata Tomy.
Bersama Tomy, turut hadir Ketua Tim Penyelamat Tanah Wakaf Masjid Al Hurriyah Kebon Sirih Hanny Kristianto, Ustaz Ahmad Kainama, Ketua PUI DKI Jakarta Sutisna, dan Tim Hukum Ariani yang terdiri atas Mandala Putri, Deswan Arwanda, serta Mohammad Rizki Abdullah.
Mereka diterima oleh Ketua BAM DPR Ahmad Heryawan (Aher). Kepada awak Aher mengaku sudah menerima laporan warga Kebon Sirih yang mempertanyakan proses ruislag masjid.
Menurut warga, masjid tersebut sudah berdiri dan digunakan selama puluhan tahun oleh masyarakat setempat.
”Yang jelas dengan proses ruislag tersebut masjid tersebut dirobohkan oleh MNC. Sementara warganya tetap tidak setuju,” ucap Aher.
Mantan gubernur Jawa Barat (Jabar) itu menyatakan bahwa keberatan dari masyarakat menunjukkan masih ada persoalan yang belum tuntas. Jika tidak ada masalah, tentu saja warga akan menerima. Untuk itu, BAM DPR akan mencari solusi.
Karena itu, pihaknya akan meminta penjelasan dari pihak yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam persoalan tersebut, Aher melihat status tanah perlu ditelusuri.
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