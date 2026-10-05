Sanitasi Bogor Masih Jadi Tantangan, Rumah Layak dan Perubahan Perilaku Perlu Jadi Perhatian

Ilustrasi akses air bersih dan sanitasi masih jadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Akses sanitasi layak di Kabupaten dan Kota Bogor masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Pada 2025, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak tercatat 67,17 persen di Kabupaten Bogor dan 74,41 persen di Kota Bogor. Sementara akses sanitasi aman di Kota Bogor baru mencapai 10,78 persen.
Persoalan lingkungan juga terlihat dari tingginya volume sampah. Timbunan sampah di Kota Bogor mencapai sekitar 750 ton per hari, sedangkan di Kabupaten Bogor sekitar 3.000 ton per hari.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan layanan Kesehatan. Tetapi juga kualitas hunian, sanitasi, kebersihan lingkungan, dan perilaku masyarakat.
National Director Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menilai pembangunan rumah layak dan sanitasi perlu disertai peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini bertujuan masyarakat dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Pendekatan yang menyatukan pembangunan fisik dengan pemberdayaan masyarakat seperti ini penting untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan,” kata Handoko.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Swiss vs Slovenia di Liga Nations UEFA: La Nati Menang Besar di Thermoplan Arena
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Prediksi Skor Islandia vs Bulgaria di Liga Nations UEFA: Strákarnir okkar Tundukkan Tim Tamu
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Skor Belarus vs San Marino di Liga Nations UEFA: Belyya Kryly Pesta Gol
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Spanyol vs Ceko: De la Fuente dan Denia seperti Bermain Catur
Prediksi Finlandia vs Albania di UEFA Nations League: Duel Ketat Dua Tim Belum Kebobolan
Prediksi Skor Azerbaijan vs Lituania di Liga Nations UEFA: Milli Komanda Diprediksi Kembali Tertahan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022