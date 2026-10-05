Sanitasi Bogor Masih Jadi Tantangan, Rumah Layak dan Perubahan Perilaku Perlu Jadi Perhatian

JawaPos.com - Akses sanitasi layak di Kabupaten dan Kota Bogor masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Pada 2025, akses rumah tangga terhadap sanitasi layak tercatat 67,17 persen di Kabupaten Bogor dan 74,41 persen di Kota Bogor. Sementara akses sanitasi aman di Kota Bogor baru mencapai 10,78 persen.

Persoalan lingkungan juga terlihat dari tingginya volume sampah. Timbunan sampah di Kota Bogor mencapai sekitar 750 ton per hari, sedangkan di Kabupaten Bogor sekitar 3.000 ton per hari.

Kondisi tersebut menunjukkan persoalan kesehatan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan layanan Kesehatan. Tetapi juga kualitas hunian, sanitasi, kebersihan lingkungan, dan perilaku masyarakat.

National Director Habitat for Humanity Indonesia Handoko Ngadiman menilai pembangunan rumah layak dan sanitasi perlu disertai peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini bertujuan masyarakat dapat bertahan dalam jangka panjang.