Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kebayoran Baru Jaksel Diamankan

Ilustrasi pencabulan. Seorang driver ojol di Surabaya perkosa putri kandung selama 3 tahun sejak SMP. Korban tertekan dan baru berani lapor pada 2026. (istimewa)
JawaPos.com - Kepolisian menangkap seorang pria berinisial DA yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur di Jalan Gotong Royong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (24/9) lalu.
"Pelakunya inisial DA yang saat ini telah diamankan dan menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan," kata Kasi Humas Polres Jakarta Selatan AKP Joko Adi kepada wartawan di Jakarta, dilansir dari Antara, Senin (5/10).
Joko membenarkan peristiwa dugaan pencabulan terhadap anak tersebut terjadi di wilayah Jalan Gotong Royong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Namun, polisi belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kronologi maupun identitas korban, karena perkara tersebut melibatkan anak di bawah umur.
Joko mengatakan DA telah diamankan dan saat ini menjalani proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan.
Perkara tersebut ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan.
Penanganan perkara dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap korban anak selama proses hukum berlangsung.
Hingga kini, polisi juga masih melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk memastikan rangkaian peristiwa serta dugaan tindak pidana yang dilakukan tersangka.
Masyarakat diimbau tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban anak, termasuk foto, nama, alamat, atau informasi lain yang dapat mengungkap identitas korban.
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