Kronologi Gangguan Eskalator Stasiun Duri Makan Korban: Jalan Mundur, Penumpang Berjatuhan

JawaPos.com - Gangguan eskalator di Stasiun Duri, Jakarta, Sabtu (3/10) pagi, membuat sejumlah penumpang berjatuhan setelah fasilitas yang seharusnya bergerak naik justru berjalan mundur. Salah seorang penumpang, Memi, mengaku berada di bagian tengah eskalator saat kejadian berlangsung.

Memi mengatakan, kondisi eskalator saat itu cukup ramai seperti biasanya. Ketika berada di tengah perjalanan, ia mendengar suara mesin dari eskalator dan sempat mengira fasilitas tersebut akan berhenti. Namun, eskalator justru bergerak turun secara tiba-tiba.

“Aku tadi posisi di tengah eskalator itu mas, mau naik karena transit. Kondisi sudah memang ramai selayaknya Duri seperti biasa. Cuma pas di tengah kita sudah ngeh ada bunyi mesin, aku pikir bakal berhenti saja, ternyata eskalatornya turun ke bawah,” kata Memi kepada JawaPos.com, Sabtu (3/10).

Ia tidak mengetahui penyebab eskalator tiba-tiba bergerak ke arah sebaliknya. Pergerakan tersebut membuat dirinya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke bawah bersama penumpang lainnya.

“Aku nggak tahu karena keberatan atau gimana, jadi eskalator kita ke bawah bukannya naik. Jadi aku sendiri jatuh ke bawah dan panik semua karena tiba-tiba mundur, jatuh kan,” tuturnya.

Memi menyebut eskalator tersebut sempat bergerak mundur selama beberapa detik sebelum akhirnya berhenti. Situasi di lokasi langsung dipenuhi kepanikan dan teriakan penumpang.

Ia kemudian berusaha membantu penumpang lain yang berada di dekatnya. Memi juga sempat melihat seorang perempuan terjepit di bagian bawah eskalator setelah terjatuh. Saat itu, sejumlah petugas sudah berada di lokasi untuk memberikan pertolongan.

“Lumayan berapa detik akhirnya berhenti. Aku cuma bisa bantuin ibu-ibu dekat aku dan aku ngelihat sekilas ada ibu-ibu yang terjepit juga di bawah karena jatuh. Sudah ada petugas yang bantuin juga dan ramai teriakan,” tutur Memi.

Setelah eskalator berhenti, Memi bersama penumpang lain yang masih mampu berdiri memilih segera menuju bagian atas. Mereka khawatir eskalator kembali bergerak mundur dan menimbulkan korban lainnya.