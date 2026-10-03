Bukan Ambruk, Eskalator di Stasiun Duri Gangguan: 12 Orang Luka-luka

Gangguan eskalator di Stasiun Duri. (Threads Shabilla Esmeralda)
JawaPos.com - Gangguan eskalator terjadi di Stasiun Duri, Jakarta, Sabtu (3/10) sekitar pukul 07.45 WIB. Insiden tersebut bukan eskalator ambruk seperti yang beredar di media sosial, melainkan gangguan pada fasilitas yang berada di area akses menuju jalur 5.
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