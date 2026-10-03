Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 17.41 WIB

Bukan Ambruk, Eskalator di Stasiun Duri Gangguan: 12 Orang Luka-luka

Gangguan eskalator di Stasiun Duri. (Threads Shabilla Esmeralda) - Image

Gangguan eskalator di Stasiun Duri. (Threads Shabilla Esmeralda)

JawaPos.com - Gangguan eskalator terjadi di Stasiun Duri, Jakarta, Sabtu (3/10) sekitar pukul 07.45 WIB. Insiden tersebut bukan eskalator ambruk seperti yang beredar di media sosial, melainkan gangguan pada fasilitas yang berada di area akses menuju jalur 5.

KAI Commuter memastikan petugas langsung menghentikan operasional eskalator dan mengevakuasi pengguna yang terdampak. Sebanyak 12 orang mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan awal di Pos Kesehatan (Poskes) Stasiun Duri.
 
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia mengatakan petugas keamanan yang sedang berdinas di peron 5 langsung memberikan pertolongan setelah mengetahui adanya gangguan.
 
 
“Begitu kejadian diketahui, petugas di Stasiun Duri langsung merespons dan memberikan pertolongan untuk evakuasi. Seluruh pengguna yang mengalami luka-luka dibantu ke Poskes untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal,” ujar Karina, Sabtu (3/10).
 
Berdasarkan pendataan, terdapat 12 pengguna yang terdampak, terdiri dari 10 orang dewasa dan dua anak-anak. Seluruhnya mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan penanganan dari petugas Poskes.
 
Dari 12 orang tersebut, lima orang sudah melanjutkan perjalanan. Sementara lima orang akan dirujuk ke RS Duta Indah dan dua lainnya masih menjalani observasi lebih lanjut.
 
“Kami akan terus memastikan kondisi seluruh pengguna tersebut serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan,” ujar Karina.
 
KAI Commuter juga telah mengamankan area eskalator dan menghentikan sementara penggunaannya. Tim terkait saat ini melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi fasilitas sekaligus mengetahui penyebab gangguan.
 
“Untuk kondisi dan penyebab gangguan pada eskalator, saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim teknis,” tambah Karina.
 
KAI Commuter mengimbau pengguna mengikuti arahan petugas selama berada di Stasiun Duri, termasuk menggunakan akses alternatif yang telah disediakan. Pemeriksaan dan penanganan terhadap fasilitas tersebut akan dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan pengguna.
Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore