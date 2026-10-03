Bukan Ambruk, Eskalator di Stasiun Duri Gangguan: 12 Orang Luka-luka

JawaPos.com - Gangguan eskalator terjadi di Stasiun Duri, Jakarta, Sabtu (3/10) sekitar pukul 07.45 WIB. Insiden tersebut bukan eskalator ambruk seperti yang beredar di media sosial, melainkan gangguan pada fasilitas yang berada di area akses menuju jalur 5.

KAI Commuter memastikan petugas langsung menghentikan operasional eskalator dan mengevakuasi pengguna yang terdampak. Sebanyak 12 orang mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan awal di Pos Kesehatan (Poskes) Stasiun Duri.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ia mengatakan petugas keamanan yang sedang berdinas di peron 5 langsung memberikan pertolongan setelah mengetahui adanya gangguan.

“Begitu kejadian diketahui, petugas di Stasiun Duri langsung merespons dan memberikan pertolongan untuk evakuasi. Seluruh pengguna yang mengalami luka-luka dibantu ke Poskes untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan awal,” ujar Karina, Sabtu (3/10).

Berdasarkan pendataan, terdapat 12 pengguna yang terdampak, terdiri dari 10 orang dewasa dan dua anak-anak. Seluruhnya mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan penanganan dari petugas Poskes.

Dari 12 orang tersebut, lima orang sudah melanjutkan perjalanan. Sementara lima orang akan dirujuk ke RS Duta Indah dan dua lainnya masih menjalani observasi lebih lanjut.

“Kami akan terus memastikan kondisi seluruh pengguna tersebut serta memberikan bantuan sesuai kebutuhan,” ujar Karina.

KAI Commuter juga telah mengamankan area eskalator dan menghentikan sementara penggunaannya. Tim terkait saat ini melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi fasilitas sekaligus mengetahui penyebab gangguan.

“Untuk kondisi dan penyebab gangguan pada eskalator, saat ini masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh tim teknis,” tambah Karina.

KAI Commuter mengimbau pengguna mengikuti arahan petugas selama berada di Stasiun Duri, termasuk menggunakan akses alternatif yang telah disediakan. Pemeriksaan dan penanganan terhadap fasilitas tersebut akan dilakukan dengan mengutamakan aspek keselamatan pengguna.