Ditemukan Meninggal Dunia, Pelajar SMPN 92 Jakarta Tinggalkan Surat untuk Orang Tua

JawaPos.com - Seorang pelajar SMPN 92 Jakarta berinisial FS ditemukan meninggal dunia dalam kondisi menggantung di pinggir Kali Jalan Poncol Atas, RT 07/RW 15, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (29/9).

Sebelum mengakhiri hidupnya, korban sempat meninggalkan selembar surat berisi pesan menyentuh untuk kedua orang tuanya.

Dalam surat yang ditemukan di dekat lokasi kejadian, FS menyampaikan permohonan maaf yang mendalam karena merasa belum mampu menjadi sosok anak yang membanggakan keluarga.

"Maaf mah, pah aku belum bisa banggain mamah sama bapak," tulis FS dalam pesan terakhirnya.

Tidak hanya itu, korban juga mengutarakan penyesalannya karena merasa belum bisa berbakti. Ia bahkan menyebut langkah nekat tersebut diambil lantaran tak ingin menjadi beban bagi orang lain.

"Maaf aku lakuin ini mah, pah. Aku lebih baik begini daripada hidup harus rugiin orang lain," lanjutnya.

Kronologi Penemuan oleh Petugas PPSU

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi menuturkan, saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam sekolah putih-biru lengkap beserta tas sekolahnya.

Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh seorang petugas P3S/PPSU bernama Dedi saat hendak beristirahat sekitar pukul 11.30 WIB, usai menerima laporan dari seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di pinggir kali.