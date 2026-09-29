Dari RW 014 Pondok Kelapa, PDIP Dorong Gerakan Pilah Sampah Menyebar ke Jakarta

PDIP dorong RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, menjadi lingkungan percontohan Jakarta Zero Waste. (Istimewa)
Semangat tersebut kini diterjemahkan jajaran PDIP DKI Jakarta melalui gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari tingkat lingkungan.
Salah satunya dilakukan di RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, yang tengah didorong menjadi lingkungan percontohan Jakarta Zero Waste.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk dukungan partai terhadap upaya membangun kebiasaan baru masyarakat dalam mengelola sampah.
Pantas menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja lapangan Fraksi dan DPD PDIP DKI Jakarta di RW 014 Pondok Kelapa, Selasa (29/9/2026).
“Ya, ini juga menjadi salah satu bentuk keprihatinan dari Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk terus mendorong sebagai sebuah partai pelopor untuk mempelopori gerakan-gerakan yang baik, yang bermanfaat khususnya untuk masa depan negara kita, khususnya di Pondok Kelapa ini,” katanya.
“Dengan begitu, kami bisa merubah budaya-budaya yang tadi kurang bagus kita bisa menciptakan gerakan budaya baru menuju Indonesia yang jauh lebih baik daripada hari ini,” lanjutnya.
Pantas mengatakan, keterlibatan partainya dalam gerakan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya warga membangun kebiasaan baru dalam mengelola sampah.
Menurut Pantas, perubahan pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan sarana, tetapi juga membutuhkan perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah sejak dari lingkungan tempat tinggal.
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“Mudah-mudahan melalui gelora semangat yang seperti ini, nanti pada suatu ketika kita akan bisa merubah budaya dari budaya sembarangan membuang sampah menjadi budaya bersih, budaya sehat, dan budaya cinta lingkungan yang asli,” kata
RW 014 Pondok Kelapa sebelumnya telah mengembangkan pengelolaan sampah organik melalui Biopori Jumbo.
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Jawa Pos
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