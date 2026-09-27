Dua Bocah Ulil Presisi dan Attar Presisi Dapat Umroh Gratis dari Kapolri

Dua bocah bernama Ulil Presisi dan Attar Presisi mendapat kesempatan menginjakkan kaki di Tanah Suci sekaligus melaksanakan ibadah umroh. (istimewa)
JawaPos.com - Dua bocah bersaudara asal Bogor, Ulil Albab Presisi dan Sattar Abdillah Presisi, mendapat kesempatan menjalani ibadah umroh setelah diberangkatkan melalui Program Wisata Religi Umroh Presisi.
Ulil Albab yang akrab disapa Ulil Presisi kini berusia 4 tahun. Sementara adiknya, Sattar Abdillah Presisi atau Attar Presisi, dikenal bersama sang kakak sebagai "Duo Presisi".
Keduanya bukan nama baru bagi sebagian masyarakat. Ulil dan Attar beberapa kali menarik perhatian ketika hadir dalam kegiatan Polisi Sahabat Anak yang digelar Satlantas Polresta Bogor Kota. Mereka juga sempat mengikuti kegiatan Panen Raya di Indramayu bersama Kapolda Jawa Barat.
Kali ini, keduanya kembali menjadi perhatian setelah mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci melalui program umroh gratis dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bekerja sama dengan Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia.
Ulil Presisi dan Attar Presisi berangkat menuju Tanah Suci pada 23 September 2026. Keduanya dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 1 Oktober 2026.
Selama perjalanan, mereka akan menjalani rangkaian safari religi di Mekkah dan Madinah. Bagi keluarga, perjalanan tersebut bukan hanya menjadi pengalaman pertama yang berharga, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan pengalaman spiritual kepada kedua anak sejak usia dini.
Menurut sang ibunda, Caca, kesempatan tersebut menjadi hadiah istimewa bagi Ulil yang pada September ini genap berusia 4 tahun.
"Kebetulan Ulil ulang tahun yang ke-4 di bulan September ini. Alhamdulillah dapat hadiah Umroh Gratis Presisi dari Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit," tutur Caca.
Ada cerita khusus di balik nama dari kedua anaknya. Caca dan suaminya memang memberikan nama "Presisi" kepada anak-anak mereka karena terinspirasi dari konsep yang digunakan Polri di bawah kepemimpinan Listyo Sigit.
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