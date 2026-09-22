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Antara
Selasa, 22 September 2026 | 13.39 WIB

Kebakaran NPCT1 Priok Jakut Hanguskan 51 Isotank dan 1 Kontainer

Upaya pemadaman kebakaran di Terminal NPCT1, kompleks pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (21/9/2026). (Instagram @npct1) - Image

Upaya pemadaman kebakaran di Terminal NPCT1, kompleks pelabuhan Tanjung Priok, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (21/9/2026). (Instagram @npct1)

JawaPos.com – Sedikitnya 51 isotank dan satu unit kontainer ludes dalam kebakaran di Terminal New Priok Container Terminal One (NPCT1) Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (21/9) sore.

Saat ini, Polres Pelabuhan Tanjung Priok tengah mendalami penyebab kebakaran yang memaksa damkan menerjunkan belasan unit kendaraan operasional itu.

“Sejauh ini terdapat 51 isotank dan satu unit kontainer DG yang terbakar,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Alrasyidin Fajri di Jakarta, Senin (21/9), sebagaimana dilansir dari Antara.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Laboratorium Forensik (Labfor) Polri untuk proses penyelidikan lebih lanjut. “Untuk detail lebih lanjut dalam proses lidik,” kata dia lagi.

Ia menjelaskan, lokasi kebakaran adalah Terminal NPCT1 tepatnya di Kade 820 Blok DG.

Berdasarkan keterangan saksi, api terpantau muncul sejak pukul 15.20 WIB dan berhasil dipadamkan pada pukul 16.45 WIB.

“Proses pemadaman api melibatkan 14 unit mobil pemadam kebakaran dari Pelindo, NPCT1, dan Pemkot Jakut,” lanjutnya.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa menjelaskan, pihaknya telah mendatangi lokasi kejadian, tapi belum bisa masuk karena kondisi area kebakaran masih amat panas.

“Kami sudah memasang garis polisi di lokasi tersebut dan ketika sudah dingin nantinya kami melakukan olah tempat kejadian perkara,” kata dia.

Sebelumnya, New Priok Container Terminal One (NPCT1) memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin (21/9) sore.

Editor: Bayu Putra
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