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Ryandi Zahdomo
Senin, 21 September 2026 | 21.26 WIB

Konflik GKPI Rajeg Tangerang Berakhir Damai, Jemaat Dapat Lokasi Ibadah

Masyarakat dan pengurus tempat ibadah GKPI di Rajeg, Tangerang, bersepakat damai saat mediasi, Minggu (20/9). (Istimewa) - Image

Masyarakat dan pengurus tempat ibadah GKPI di Rajeg, Tangerang, bersepakat damai saat mediasi, Minggu (20/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Perselisihan terkait aktivitas ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, berakhir damai.

Kepastian ini dicapai melalui musyawarah kekeluargaan yang melibatkan jajaran Forkopimda, tokoh agama, serta para pihak yang berselisih.

Musyawarah dan mediasi berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rajeg pada Minggu (20/9) malam.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Staf Khusus Kementerian Agama Bidang Kerukunan Gugun Gumilar.

Turut hadir pula perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tangerang, unsur Muspika Rajeg, serta tokoh masyarakat dan agama setempat.

Seluruh pihak duduk bersama membahas peristiwa yang sempat terjadi di lokasi ibadah jemaat GKPI Desa Mekarsari, hingga akhirnya mencapai titik terang.

Saling Memaafkan dan Solusi Tempat Ibadah

Dalam prosesi mediasi, perwakilan masyarakat, Aji Cahyono dan lainnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada jemaat GKPI atas insiden yang terjadi sebelumnya.

Ia mengakui kekhilafannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang ia lakukan tersebut.

Perwakilan jemaat GKPI, Hadi Sucipto, menerima penyelesaian damai ini dan menegaskan tidak akan memperpanjang persoalan.

Sikap senada disampaikan perwakilan masyarakat, Todo Nainggolan, yang mengapresiasi iktikad baik tersebut dan berharap kerukunan antarumat beragama kembali terjalin erat.

Editor: Bayu Putra
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