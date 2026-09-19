Pria Penendang Perempuan di Mal Senayan City Jaksel Resmi Jadi Tersangka

Pria berinsiial R yang diduga menendang perempuan di Senayan City. (Istimewa)
JawaPos.com - Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menetapkan R sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan di Mal Senayan City Jakarta Selatan.
Pria berusia 44 tahun itu viral di media sosial (medsos) karena menendang seorang perempuan di Senayan City hingga terjungkal.
Kasubdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim mengkonfirmasi penetapan tersangka tersebut.
Meski belum menjelaskan duduk perkara secara terperinci, namun Rahim memastikan bahwa status R saat ini sudah tersangka.
Baca Juga:Setelah Viral di Medsos, Polda Metro Jaya Amankan Pria Penendang Perempuan di Senayan City
”Sudah (tersangka),” kata dia saat ditanyai oleh awak media terkait dengan status R pada Sabtu (19/9).
Oleh penyidik, R dijerat menggunakan Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ancaman hukuman untuk pelanggaran atas pasal tersebut bisa mencapai 5 tahun penjara. Sebelum jadi tersangka, R ditangkap pada Jumat dini hari (18/9).
Ia diciduk oleh Tim Opsnal Subdit IV/Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) sekitar pukul 03.55 WIB.
”Yang bersangkutan telah diamankan. Saat ini penyidik masih mengumpulkan barang bukti serta mendalami kronologi dan motif kejadian,” kata dia kepada awak media.
Menurut Abdul Rahim, penyidik telah mendalami rangkaian kejadian dan motif dugaan penganiayaan tersebut. Selain R, polisi juga sudah meminta keterangan dari 4 orang saksi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!
Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022