Personel Polres Jakut Diingatkan untuk Jaga Kondisi dan Pelayanan Prima

JawaPos.com - Lebih kurang 350 personel Polres Metro Jakarta Utara (Jakut) mengikuti apel dan olahraga bersama di Kawasan Ancol pada Jumat (18/9). Dalam kesempatan itu, Kapolres Metro Jakut Kombes Adhe Hariadi meminta seluruh jajarannya mengutamakan pelayanan dan pengamanan masyarakat.

Namun demikian, Kombes Adhe juga mengingatkan agar petugas kepolisian di Jakut untuk selalu menjaga kondisi. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas untuk melayani dan mengamankan masyarakat secara optimal. Terlebih di tengah berbagai tantangan yang terus muncul.

”Di tengah berbagai tugas kepolisian, baik pengamanan maupun pelayanan masyarakat, kesehatan harus tetap menjadi perhatian utama,” kata dia.

Karena itu, perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak tersebut mengajak seluruh anak buahnya olahraga bersama. Itu menjadi salah satu langkah yang diambil oleh Adhe untuk memastikan soliditas seluruh personel Polres Jakut di bawah kepemimpinannya.

Dalam arahannya, Adhe menyampaikan bahwa menjaga kesehatan sangat penting sebagai modal utama personel Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dia menyebut, beban tugas kepolisian yang dinamis membutuhkan kondisi fisik yang prima agar personel dapat menjalankan tugas secara optimal.

”Olahraga bersama bertujuan menjaga kesehatan dan meningkatkan kebahagiaan kita. Laksanakan kegiatan ini dengan penuh keikhlasan,” imbuhnya.

Tidak heran dalam kesempatan itu dia mengajak Wakapolres Metro Jakut AKBP Rohman Yongky Dilatha, para pejabat utama Polres Metro Jakut, para kapolsek, dan seluruh jajaran. Lewat kegiatan itu, Adhe juga berusaha membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan anak buahnya.

Menurut Adhe, interaksi informal dalam kegiatan bersama akan turut mendukung koordinasi personel ketika menghadapi berbagai tugas kepolisian di wilayah pesisir Jakarta. Kawasan Ancol sebagai salah satu destinasi wisata unggulan juga menjadi atensi Polres Metro Jakut.