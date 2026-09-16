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Ryandi Zahdomo
Rabu, 16 September 2026 | 22.55 WIB

Hidupkan Kembali TPHP Cengkareng, Dinas KPKP Siap Sulap Jadi Destinasi Wisata Edukasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok saat hadiri Gebyar Edukasi Ikan Hias di Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu (16/9). (Istimewa) - Image

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok saat hadiri Gebyar Edukasi Ikan Hias di Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu (16/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Ratusan siswa dari tingkat PAUD, TK, hingga SD memadati area Tempat Promosi Hasil Perikanan (TPHP) Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (16/9).

Langkah ini dilakukan untuk mengenalkan potensi sentra ikan hias milik Pemprov DKI Jakarta sekaligus mendongkrak kembali geliat ekonomi pedagang lokal yang tengah lesu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyambut positif kegiatan edukasi yang menyasar anak-anak sekolah tersebut.

Menurutnya, TPHP Cengkareng merupakan fasilitas strategis milik pemerintah daerah yang perlu terus dipromosikan ke masyarakat luas.

"Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat lebih mengenal ternyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi untuk memasarkan atau promosi ikan hias yang satu-satunya mungkin ada di Jakarta," ujar Hasudungan di TPHP Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (16/9).

Hasudungan menilai ajang semacam ini sangat penting agar TPHP Cengkareng bisa kembali menjadi rujukan utama masyarakat saat mencari berbagai jenis ikan hias tren masa kini.

Komitmen Pemprov DKI: Dorong Kegiatan Edukasi dan Sterilisasi

Melihat tingginya antusiasme peserta, Dinas KPKP DKI Jakarta berkomitmen mendukung keberlanjutan berbagai aktivitas di kawasan aset bawah naungan Sudin KPKP Jakarta Barat tersebut.

Pemerintah berencana menghidupkan area TPHP Cengkareng melalui deretan program kemasyarakatan yang rutin.

"Banyak aktivitas yang mungkin kami laksanakan di sini, seperti sterilisasi, kemudian juga Safari Gemar Ikan, ataupun kegiatan-kegiatan lain di mana masyarakat ataupun anak-anak sekolah bisa melaksanakan kegiatan edukasi di sini," jelas Hasudungan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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