Diduga Hendak Curi Kabel LRT Pancoran, Pria Tanpa Identitas Tewas Tersengat Listrik

JawaPos.com - Seorang pria tanpa identitas ditemukan meninggal dunia di dalam gardu listrik operasional Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/8).

Pria tersebut diduga tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat hendak memotong kabel di fasilitas milik LRT tersebut.

Kapolsek Pancoran Kompol Suminto menuturkan, temuan mayat ini dilaporkan sekitar pukul 17.50 WIB.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), korban diketahui masuk ke area fasilitas gardu dari lantai bawah sebelum akhirnya ditemukan berada di lantai dua.

Polisi menduga ada upaya pencurian berdasarkan alat-alat yang ditemukan di lokasi.

"Korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," ujar Kompol Suminto di lokasi, Selasa (1/9).

Ia menambahkan, dugaan niat pencurian kabel menguat dari jenis peralatan yang disiapkan korban. "Kira-kira diprediksikan kabel yang mau diambil, karena alat yang dibawa adalah gergaji besi sama kantong plastik," katanya.

Proses Evakuasi dan Pengaruh terhadap LRT Mengenai kondisi jasad yang mulai mengeluarkan aroma tidak sedap, Kompol Suminto menjelaskan hal itu diduga terjadi akibat paparan arus listrik ekstrem pada tubuh korban.