Jakpro Tegaskan Penyempurnaan LRT Velodrome-Manggarai demi Kenyamanan Pengguna

Satu rangkaian kereta LRT melakukan uji coba jalur di Stasiun LRT Jakarta Rawamangun di Jakarta, Selasa (04/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro Iwan Takwin, menegaskan pihaknya akan melakukan penyempurnaan pada LRT Jakarta rute Veledrome-Manggarai demi kenyamanan para pengguna.
Iwan mengatakan penyempurnaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen Jakpro bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghadirkan transportasi publik yang semakin nyaman, aman, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Kami berkomitmen agar pengguna dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman menggunakan LRT Jakarta Veledrome-Manggarai yang membentang sepanjang 12,2 kilometer,” kata Iwan di Jakarta, Kamis.
Iwan mengatakan, penyempurnaan akan dilakukan di sisi infrastruktur, operasional hingga fasilitas yang ada. Rute LRT Veledrome-Manggarai juga mengedepankan aspek hospitality, sehingga masyarakat mendapatkan pengalaman menggunakan transportasi publik yang semakin nyaman.
Adapun penyempurnaan fasilitas dan layanan bagi pengguna terlihat dari fasilitas penunjang yang tersedia di sejumlah stasiun pada rute Velodrome-Manggarai.
Setiap stasiun memiliki karakter dan tampilan yang berbeda, dengan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus mendukung terwujudnya transportasi publik yang inklusif.
Sejumlah fasilitas penunjang yang tersedia antara lain pos kesehatan, ruang laktasi, drinking fountain, Pos SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), mushala pria dan wanita, serta kursi tunggu di peron. Untuk mendukung mobilitas pengguna, setiap stasiun juga dilengkapi dengan lift, eskalator, dan tangga.
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Jawa Pos
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