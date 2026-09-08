TPA Galuga Kebakaran: Akses Ditutup, Layanan Sampah Bogor Dihentikan

JawaPos.com - Layanan pengangkutan sampah di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dihentikan sementara sejak Selasa (8/9).

Langkah ini diambil menyusul kebakaran lahan yang melanda area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Cibungbulang.

Penutupan operasional TPAS Galuga diberlakukan selama proses pemadaman dan pendinginan area terdampak masih berlangsung.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengonfirmasi bahwa pelayanan TPA Galuga ditutup penuh selama satu hari untuk mendukung kelancaran petugas di lapangan.

"Kami meminta waktu satu hari kepada Pemerintah Kota Bogor dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk pelayanan TPA Galuga hari ini kami tutup selama satu hari," ujar Rudy, dikutip dari Radar Bogor, Selasa (8/9).

Menurut Rudy, keputusan penutupan ini dilakukan agar seluruh akses jalan menuju TPAS Galuga steril dan bisa dioptimalkan untuk lalu lintas armada pemadam serta distribusi air.

"Supaya seluruh akses jalan yang menuju TPA Galuga betul-betul kita optimalisasi untuk distribusi air, untuk akses tim pemadam kebakaran. Supaya penanganan kebakaran tidak berlarut-larut, mudah-mudahan di hari ini bisa kita tuntaskan bersama-sama," jelasnya.

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Diterjunkan Water Bombing dan Alat Berat

Hingga Selasa sore, kobaran api di sejumlah titik dilaporkan mulai berangsur padam. Kendati demikian, petugas pemadam kebakaran bersama tim gabungan tetap menyisir area untuk melakukan pendinginan dengan bantuan alat berat.