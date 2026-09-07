Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Kecelakaan Maut BYD di Jakbar, Satu Keluarga Tewas

Kecelakaan beruntun melibatkan BYD dan 4 kendaraan di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (5/9). (Istimewa)
Insiden tragis yang terjadi sekitar pukul 15.30 WIB ini bermula saat minibus BYD bernomor polisi B-2703-BNA yang dikemudikan Karsono melaju dari arah selatan menuju utara, lalu hilang kendali di jalan menurun dan melibas kendaraan di depannya.
Asep, seorang saksi mata di lokasi kejadian, menceritakan bahwa tabrakan beruntun tersebut berlangsung sangat cepat dan memicu benturan keras.
"Mobil listrik yang paling belakang menabrak kendaraan di depannya secara beruntun lalu oleng ke kanan dan menabrak tiang listrik," ujar Asep dikutip Senin (7/9).
Menurut Asep, sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B-4915-BCD yang ditumpangi ketiga korban tewas sebenarnya sedang berada di posisi pinggir jalan saat insiden terjadi.
Namun, kerasnya benturan antar mobil membuat kendaraan hilang kendali dan menyambar mereka.
"Korban naik motor bertiga, diduga sekeluarga suami, istri, dan anak balitanya. Posisi mereka di pinggir lalu kesamber. Anak kecilnya terlepas dari motor dan masuk ke kolong ban mobil paling depan," tutur Asep menambahkan.
Kronologi Resmi dari Pihak Kepolisian
Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, membeberkan kronologi lengkap tabrakan beruntun yang melibatkan minibus BYD, Toyota Kijang Innova, Toyota Fortuner, Honda Vario, serta Honda Revo tersebut.
Kecelakaan beruntun berawal ketika mobil BYD yang dikendarai Karsono menabrak bagian belakang Kijang Innova B-1277-UIH yang dikemudikan Hadi Wibawa.
"Sesampainya di dekat turunan Jembatan Kembang Kerep, mobil tersebut menabrak bagian belakang Kijang Innova B 1277 UIH yang dikemudikan Hadi Wibawa," ujar AKP Joko Siswanto.
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Jawa Pos
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