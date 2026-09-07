Residivis Kembali Beraksi: Jambret HP WNA India di Menteng Dibekuk Polisi

Ilustrasi jambret
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Pusat membekuk NJ, 37, pelaku penjambretan ponsel milik seorang perempuan warga negara asing (WNA) asal India di kawasan Jalan Gondangdia II, Menteng, Jakarta Pusat.
Pelaku yang merupakan mantan residivis kasus serupa ini ditangkap di kediamannya di area Johar Baru.
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy mengonfirmasi penangkapan tersebut. Pihaknya saat ini masih terus bergerak untuk memburu satu pelaku lainnya yang terlibat.
"Iya pelaku sudah tertangkap satu orang berinisial NJ. Satu pelaku lainnya sedang dalam pengejaran anggota," ujar Wiratama saat dikonfirmasi, Senin (7/9).
Aksi penjambretan ini bermula pada Jumat (4/9) sekitar pukul 07.00 WIB. Korban saat itu sedang berjalan kaki dari arah hotel tempatnya menginap menuju lokasi ibadah di kawasan Menteng.
Tanpa diduga, dua orang pria yang berboncengan sepeda motor mendekati korban dan merebut telepon genggam miliknya secara paksa.
Usai menerima laporan dari korban, Tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan penyisiran di lokasi kejadian.
"Telepon genggam korban direbut secara paksa oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Dapat laporan tersebut, tim Resmob Polres Metro Jakpus langsung bergerak menelusuri rekaman CCTV hingga berhasil nangkap NJ beserta barang bukti helm, motor, dan pakaian yang digunakan dalam penjambretan," jelas Wiratama.
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Jawa Pos
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