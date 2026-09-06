Cegah Bahaya Abu Vulkanik Anak Krakatau, Jakarta Kerahkan Puluhan Armada Water Mist

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerjunkan puluhan armada penyemprot water mist secara serentak di lima wilayah kota administrasi pada Minggu (6/9).

Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau yang mulai dirasakan hingga ke pusat kota.

Meski jarak geografis terbilang jauh, dampak abu vulkanik dilaporkan sudah mulai memengaruhi kondisi udara di sejumlah wilayah di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI bergerak cepat melakukan tindakan preventif demi menjaga kualitas udara dan kesehatan warga.

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Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menegaskan bahwa penanganan ini berfokus pada pengendalian partikel berbahaya yang melayang di udara.

"Water mist ini merupakan langkah preventif untuk membantu mengendalikan debu atau partikulat yang ada di udara, sekaligus menjaga kualitas udara di ruang-ruang aktivitas masyarakat," ujar Uus di Monas, Minggu (6/9).

Uus menjelaskan, penyemprotan massal ini bukan berarti seluruh wilayah Jakarta telah tertutup abu vulkanik secara ekstrem. Sebaliknya, langkah ini adalah bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menekan potensi lonjakan partikulat berbahaya di udara.

"Sebaran abu vulkanik bisa kita rasakan sampai ke lokasi Monas. Karena itu, kami memilih melakukan langkah antisipasi sejak dini sambil terus memantau informasi dan perkembangan kondisi di lapangan," tuturnya.

Ia juga meminta warga untuk tidak panik menghadapi situasi ini. "Ini adalah langkah antisipasi. Kami terus memantau kualitas udara dan perkembangan sebaran partikulat. Masyarakat tidak perlu panik, tetapi tetap waspada," tambah Uus.

Dikerahkan ke Jalan Protokol di 5 Wilayah