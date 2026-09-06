Rumah Irish Bella di Jakarta Timur Dipenuhi Abu Vulkanik, Anak-anak Terpaksa 'Dikurung' di Rumah

Irish Bella. (istimewa)
JawaPos.com - Rumah Irish Bella yang terletak di kawasan Jakarta Timur ikut terdampak abu vulkanik yang berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut membuat aktris 30 tahun membatalkan rencana anak-anaknya bermain di luar rumah pada Minggu (6/9).
Irish Bella mengaku terkejut ketika bangun tidur dan tiba-tiba mendapati halaman rumahnya dipenuhi debu. Abu vulkanik bahkan masuk hingga ke bagian dapur rumahnya.
“Pagi-pagi bangun tidur halaman rumah sudah banyak debu, sampai masuk ke dapur #daerahjaktim,” tulis Irish Bella melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Melihat kondisi tersebut, Irish Bella 'mengurung' kedua buah hatinya tetap berada di dalam rumah. Rencana bermain di luar yang sebelumnya dijadwalkan pada akhir pekan dengan terpaksa dibatalkan demi menghindari paparan abu.
Irish Bella tak lupa mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih waspada ketika abu vulkanik menyebar ke lingkungan permukiman. Ia meminta para orang tua untuk membatasi aktivitas anak di luar rumah sementara waktu demi memastikan kesehatan dan keamanan mereka.
“Semuanya stay safe protect your kids weekend ini better di rumah dulu,” ungkap Irish Bella.
Selain meminta anak-anak tetap berada di rumah, perempuan berhijab tersebut juga mengingatkan warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan masker. Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap paparan debu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan.
“Kalau harus keluar pakai masker ya, stay safe stay healthy everyone,” pungkas Irish Bella.
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Jawa Pos
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