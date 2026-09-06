Terdampak Erupsi Anak Krakatau, Sekolah di Jakarta Beralih ke PJJ Mulai Senin

JawaPos.com - Dinas Pendidikan DKI Jakarta resmi memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh sekolah di Jakarta mulai Senin (7/9) menyusul sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mulai menjangkau wilayah ibu kota.

Langkah ini diambil guna melindungi kesehatan dan keselamatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan dari paparan partikel halus abu vulkanik.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana menegaskan, penerapan PJJ tidak mematikan proses kegiatan belajar mengajar. Skema pembelajaran akan terus berjalan fleksibel dengan menyesuaikan kondisi serta kebutuhan tiap siswa.

"Kami ingin memastikan anak-anak tetap belajar dalam suasana yang aman dan nyaman. Karena itu, untuk sementara pembelajaran dilakukan dari rumah. Orang tua tidak perlu panik, karena proses pembelajaran tetap berjalan," ujar Nahdiana di Jakarta, Minggu (6/9).

Untuk menunjang kelancaran PJJ, Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pemantauan, pendampingan, serta menyediakan skema alternatif jika sekolah menemui kendala teknis di lapangan.

"Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas. Kami juga mengimbau orang tua mendampingi anak selama belajar dari rumah dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi," lanjutnya.

Warga Diminta Jalankan 5M

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau warga tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan, mengingat status Gunung Anak Krakatau kini berada di Level III (Siaga).

"Khususnya kepada masyarakat Jakarta, saya menghimbau untuk tetap tenang dan waspada. Saat ini Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 atau Siaga," kata Pramono melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (6/9).