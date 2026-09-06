Abu Erupsi Anak Krakatau Capai Jakarta, Cek Panduan Darurat Aktivitas Warga

BELUM PASTI: Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, gagal terbang pada Minggu pagi (6/9) karena bandara ditutup sebagai akibat dari abu vulkanik Gunug Anak Krakatau. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menerbitkan panduan darurat bagi warga dalam beraktivitas, menyusul abu vulkanik hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai masuk ke ibu kota
Masyarakat DKI Jakarta diimbau tetap tenang dalam menyikapi paparan abu vulkanik Anak Krakatau.
Warga meningkatkan kewaspadaan, tak perlu panik berlebihan, sembari memantau perkembangan situasi dari sumber resmi.
Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran abu vulkanik erupsi gunung di Selat Sunda tersebut menjangkau sebagian area DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Pergerakan serta intensitas abu vulkanik sangat bergantung pada arah dan kecepatan angin lokal.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, menyatakan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau sudah berlangsung sejak Jumat (4/9) malam.
Hingga Minggu (6/9), status gunung api tersebut masih bertahan di Level III (Siaga) menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).
"Yang paling penting, masyarakat tidak perlu panik. Tetap tenang, tetapi tingkatkan kewaspadaan dan ikuti informasi resmi dari pemerintah," ujar Marulitua di Jakarta, Minggu (6/9).
Marulitua menjelaskan bahwa mikropartikel abu vulkanik berbeda dari debu jalanan biasa.
Sifat partikelnya yang sangat halus berpotensi memicu iritasi pada saluran pernapasan, mata, hingga kulit.
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Jawa Pos
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